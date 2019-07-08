Гребенщиков, Макаревич, Кортнев, Обломов и другие рок-музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Новое величие»

 

08 июля 2019 года

Песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия» записали несколько музыкантов, поддержав идею Татьяны Лазаревой. Нетленку Сергея «Чижа» Чигракова «Хочу чаю» спели Борис Гребенщиков, Алексей Кортнев, Андрей Макаревич, Петр Налич, Рома Зверь, Максим Леонидов, Василий Обломов и певица MANIZHA. Видео представлено в Ютьюб телеканалом Дождь. Текст песни оставлен неизменным, ведь она, увы, актуальна и ныне.

Таким образом Татьяна Лазарева желает привлечь внимание к делу «Нового величия» в преддверии очередного заседания в Люблинском суде Москвы. Кроме того, Лазарева была одним из организаторов «Марша Матерей» в поддержку фигуранток дела — Анны Павликовой и Марии Дубовик.

«Новое величие» — организация, созданная в Москве в 2017 году, члены которой — совсем юные парни и девушки, были обвинены в организации экстремистского сообщества и планах захватить власть в России путём государственного переворота. По множеству данных, организация была создана в результате провокации российских спецслужб.

Ребят арестовали за обсуждение ситуации в стране и якобы «организацию экстремистской группы» «Новое Величие». Внедрённый в эту группу ФСБэшник обманул детей, а затем сдал их полиции.
— цитата из публикации «Позорный суд над ребёнком в Москве» в блоге главреда DayMusic.ru

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