Стена Цоя будет под присмотром видеокамер и полиции

«Стену Цоя» на московском Арбате отныне будут контролировать видеокамеры и полицейские, сообщает «Еженедельник Добрых Вестей». Камеры наблюдения установят в апреле, рассказал глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко. «Они обеспечат контроль над стеной», — цитирует его m24.ru.

Стену будут охранять даже сотрудники полиции, делая ежечасный обход, такую идею муниципалитета поддержал начальник ОВД Арбата Игорь Янчук.

У так называемой «Стены Цоя» в Москве есть инициативная группа по ее сохранению. Руководитель группы Юлия Бурмистрова отметила, что предложенные изменения станут хорошим способом оградить стену от маргиналов. «Правда, кто сильно захочет, найдет способ испортить ее. Но в целом эти решения должны обезопасить стену», — заявила она.

Бурнистрова рассказала также, что волонтеры занимаются получением разрешения собственника стены на изменение объекта. Создание нового облика будет стоить около 200 тыс. рублей. Эскизы выставят на интернет-голосование, после этого будет объявлен сбор средств на реализацию задумки.

«Стеной Цоя» стала стена дома № 37, стоящего на пересечении улицы Арбату и Кривоарбатского переулка в Москве. После гибели Виктора Цоя, лидера группы Кино, в августе 1990 года на стене появилась первая надпись — «Сегодня погиб Виктор Цой. Мы будем вечно помнить тебя!». После этого поклонники творчества музыканта стали оставлять на стене надписи с цитатами из песен и признаниями в любви. Со временем стена стала своеобразной достопримечательностью Москвы. Не раз подвергалась закрашиванию противников существования подобного мемориала.

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