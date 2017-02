Одна из лучших вокалисток мира, Тарья Турунен, выступит в Москве в рамках тура «The Shadow Shows 2017»

13 апреля 2017 года в столичном Crocus City Hall выступит одна из лучших вокалисток мира, обладательница потрясающего сопрано, харизмы и как следствие всего этого — признания и любви поклонников по обе стороны океана — Тарья Турунен (Tarja Turunen). Ей удалось доказать, что женщины в рок-музыке — это сила, и доказала она это силой своего голоса!

Поклонники и любители классической музыки знают Тарью Турунен как выпускницу Академии им. Яна Сибелиуса и одну из ярчайших оперных певиц мира. Имея академическое образование, Тарья Турунен нашла свое призвание в современных видах оперного искусства — «classical crossover» и симфонический рок.

Тарья прекрасно умеет реализовывать свои амбиции в самых разных музыкальных стилях, но публика всегда особенно тепло принимает ее в качестве рок-вокалистки. Именно в этом амплуа Тарья Турунен вместе со своей рок-группой приезжает в Москву 13 апреля, чтобы представить программу тура The Shadow Shows 2017. Она включит в себя песни c новейших альбомов «The Brightest Void» и «The Shadow Self», а также полюбившиеся, проверенные временем хиты.

У нас Тарью очень любят и она отвечает взаимностью. Например, в 2014 году Турунен проехалась с большим турне по России, в 2013 выступила с симфоническим оркестром, в 2012 презентовала альбом «What Lies Beneath» и т.д.

Так что предстоящий концерт гарантированно пройдет на высочайшем уровне. И если есть хоть малейшие сомнения, отбросьте их — не пропустите волшебное весеннее рок-шоу!