Томми Эммануэль едет в Россию с новым концертом

4 апреля 2017 года, ровно в 20:00, на одну из лучших сцен нашей страны выйдет человек. Он будет один на огромной сцене. У него не будет ничего, кроме гитары и таланта. И этого будет достаточно, чтобы несколько тысяч зрителей на 2 часа забыли обо всем, растворившись в Музыке и стали чуть-чуть счастливее. Имя этого человека — Томми Эммануэль. Уже дважды билеты на его выступления в Крокус Сити Холл заканчивались задолго до даты концерта, и мы уверены — так будет и на этот раз.

Томми Эммануэль (Tommy Emmanuel) — живая легенда Австралии, родился 31 мая 1955 года. За свою музыкальную карьеру он так и не получил музыкального образования, хотя начал играть на гитаре в четыре года. Рассказывать о Томми легко: более 20 сольных альбомов (среди которых и золотые и платиновые), 2000 записей, 340 концертов в год. Две номинации на Грэмми, «Лучший акустический гитарист» — 2007 (GP), «Самый популярный гитарист» (Rolling Stone, Australia), «Золотая Гитара» 2006 и 2007 года (CMAA Awards Australia). Перечислять заслуги Эммануэля можно бесконечно, и все равно этого будет мало.

«Своей игрой я стараюсь сделать людей счастливее», — говорит Томми Эммануэль. Достаточно один раз увидеть Томми на сцене, чтобы понять, как он это делает. Самая разная публика в любой точки земного шара навеки становится его аудиторией, стоит лишь Томми взять гитару в руки. «Мне очень повезло — удалось поработать с многими выдающимися музыкантами, среди которых Эрик Клэптон, Стиви Уандер, Лес Пол, Тина Тернер и многие другие» — говорит Эммануэль.

Каждый концерт Томми Эммануэля — это шоу, оставляющее у зрителей незабываемые впечатления. Один на сцене, попеременно меняя гитары, он легко подменяет собой парочку симфонических оркестров и рок-бэндов. Кажется, то, что вытворяет Томми с гитарой, просто за пределами человеческих возможностей. ТоммиЭммануэль — это сочетание запредельного мастерства и таланта с сумасшедшим артистизмом и обаянием. Умение превратить каждую ноту в чувство, вдохнуть в нее настоящую жизнь, а всех вокруг себя (пусть на два часа концерта) сделать счастливыми.

На протяжении многих лет Томми регулярно включает нашу страну в свой плотный гастрольный график. География его гастролей постоянно расширяется — концерты Маэстро уже неоднократно проходили с огромным успехом в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Красноярске, Владивостоке...

В 2017 году, после двухлетнего перерыва, Томми снова возвращается в Россию, где этой встречи уже давно ждут поклонники таланта этого великого гитариста.