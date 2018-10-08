Артемий Троицкий призвал провести допрос продавцов паспорта Цоя

В конце сентября в СМИ прошла информация, что с аукциона были проданы вещи лидера Кино Виктора Цоя. Сообщалось, что они были найдены в квартире его друзей в Санкт-Петербурге.

В частности паспорт Виктора Цоя был продан на аукционе за 9 млн руб., рукопись песен «Хочу перемен!» за 3,6 млн руб., черновик текста песни «Любовь — это не шутка» за 550 тыс. руб. и записная книжка за 3 млн руб.

Троицкий рассказал, что на самом дел вещи Цоя не были им потеряны, они были украдены у музыканта. Таким образом, нужно провести расследование дела.

«В 1986 была известная и громкая история, когда Цоя ограбили. После этого он долгое время жил по справке об утере паспорта, — рассказал всю правду Троицкий. Получается, что на аукционе торгуют крадеными вещами».

Троицкий считает, что этому делу надо дать совершенно иной ход и людей, которые принесли эти документы и рукописи, подвергнуть допросу. Кроме того, аукционному дому «Литфонд», который был посредником на торгах, неплохо было бы извиниться за то, что они не проверили, откуда взяты экспонаты, а приобретателям раритетов отдать вещи Цоя его наследникам или передать в музей «Реалии русского Рока» на Пушкинской 10 в Петербурге как народное достояние.

В комментариях к видеоролику встречаются предположения, что все это скупил бизнесмен Олег Тиньков. Версия не лишена разумного зерна, ибо, например, в 2011 году его Банк «Тинькофф Кредитные Системы» приобрел права на песню группы Кино «Дальше действовать будем мы» за 1 млн долларов.

Подробнее в видео об украденном паспорте Виктора Цоя, проданного с аукциона