Артемий Троицкий зовёт на опен-эйр в честь юбилея «Китайского Лётчика Джао Да»

В легендарном и культовом столичном клубе «Китайский Лётчик Джао Да» 12 июля состоялась довольно необычная пресс-конференция, посвящённая 20-летию этого заведения, уже само по себе давно ставшего одной из достопримечательностей Москвы. По такому случаю был анонсирован и новый музыкальный фестиваль «Лётчик. Дача. Лето», который пройдёт с 9 по 11 августа нынешнего года в Ярославской области неподалёку от Переслаявля-Залесского в деревне Перелески и обещает пополнить обойму крупнейших регулярных опен-эйров России.

Оргкомитет во главе с музыкальным критиком и публицистом Артемием Троицким не скупился на общение с представителями ведущих отечественных СМИ, заполнившими собой буквально всё клубное пространство несмотря на будний дождливый день. В частности, было подробно рассказано о каждом из участников фестиваля, а также о живописном месте его проведения. Лайнап «Лётчик. Дача. Лето» действительно впечатляет: новомодный Shortparis, рэперы Noize MC и Антоха MC, а также ветеран отечественного хип-хопа Дельфин, альтернативные звёзды 90-х Zdob si Zdub, Найк Борзов и Tequilajazz, известные всей стране певица Пелагея и группа Сплин, ну и совсем уж супер-хэдлайнер — Юрий Шевчук с группой ДДТ.

Тем не менее, журналисты, пользуясь случаем, атаковали Артемия Троицкого далеко не только музыкальными вопросами, но и политическими, видимо в связи с его довольно весомой медийностью как спикера и в данной сфере тоже. На один из таких странных вопросов в жанре «что там в Украине» мэтр иронично отшутился в свойственной ему манере, выразив лишь сожаление, что в связи с известной ситуацией на сцене фестиваля не будут представлены украинские артисты.





Кроме того, Артемия Кивовича спросили о его отношении к заявлению грузинской певицы Нино Катамадзе (которая, к слову, могла быть одним из хэдлайнеров «Лётчик. Дача. Лето») о прекращении своих выступлений в России. В данном случае, Троицкий высказался довольно резко, посоветовав Катамадзе «фильтровать базар» и посетовав на то, что ранее певице ничто не мешало выступать на различных чиновничьих корпоративах в РФ, а сегодня она почему-то брезгует «вполне демократическим фестивалем».





Следует отметить, что пресс-конференция была организована в формате праздничной встречи скорее даже не спикеров с журналистами, а людей по большей части много лет знающих друг друга. Так, например, опять же пользуясь случаем, Александр Липницкий торжественно вручил Троицкому только что вышедшее виниловое издание одного из британских концертов Звуков Му. Ну а кульминацией мероприятия стало вынесение торта с 20-ю свечами, подчёркивающими важный момент редкого по нашим временам дожития клубной площадки до такого количества лет.

Ожидайте на нашем сайте новостей о фестивале в честь двадцатилетия клуба «Китайский Лётчик Джао Да».