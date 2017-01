U2 отпразднуют 30-летие альбома «The Joshua Tree» мировым турне

U2 отправятся в масштабное гастрольное турне Joshua Tree Tour 2017, которое станет громким посвящением одноименному альбому, вышедшему ровно 30 лет назад.

В ходе турне ирландская группа будет полностью исполнять свой культовый альбом. На сегодня заявлены концерты в Северной Америке и Европе. Тур откроется концертом 12 мая в канадском Ванкувере, а разогревать зрителей в американской части гастролей будут группы Mumford & Sons, The Lumineers и One Republic. В европейской части турне, которая стартует 8 июня в Лондоне, примет участие группа экс-участника Oasis Ноэля Галлахера Noel Gallagher’s High Flying Birds*. Лондонский стадион Twickenham (Туикенем), где пройдет это шоу, имеет вместительность 82 000 мест, что делает его вторым крупнейшим в Великобритании после Уэмбли и пятым в Европе. Также, на сегодня анонсированы Париж, Рим, Берлин, Барселона, Амстердам. Концерт на родине U2, В Ирландии, назначен на 22 июля и пройдет в Крок Парк в Дублине. Билеты появятся в продаже с 16 января, предзаказ можно сделать на сайте группы с 11 января.

Фронтмен U2 Боно рассказал, что идея для турне пришла после того, как он впервые за последние почти 30 лет переслушал «The Joshua Tree».

«It’s quite an opera! A lot of emotions which feel strangely current, love, loss, broken dreams, seeking oblivion, polarisation... all the greats...»

«Это словно опера. Столько эмоций, которые ощущались необыкновенно, Любовь, потери, разбитые мечты, поиск забвения, раскол... Все лучшее», — поделился своими ощущениями, Боно, назвав свою пластинку пророческой и по-прежнему актуальной.

Альбом U2 «The Joshua Tree» вышел 9 марта 1987 года, став пятой студийной работой группы. Он принёс музыкантам мировую славу, возглавив хит-парады 20 стран мира. Годом позжеэта работа получила две премии «Грэмми» в номинациях «Альбом года» и «Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой». Основные хиты с этой пластинки, с тех пор ставшие визитной карточкой группы, это «With or Without You», «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» и «Where the Streets Have No Name».

Интересный факт: на протяжении готовящегося тура поклонники впервые услышат песню «Red Hill Mining Town» в живом исполнении, так как она никогда не игралась U2 на своих концертах, даже во время турне 1987 года в поддержку альбома «The Joshua Tree», в рамках которого состоялось 109 выступлений.

*Прим.: «Я вижу, что весь этот подхалимаж, наконец-то, начал окупаться. Никакого стыда», — написал Гэллахер-младший в твиттере, комментируя информацию о приглашении брата в совместный тур с U2. Ноэль неоднократно отзывался о любви к песням U2, называя «With or Without You» величайшей.