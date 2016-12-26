Умер Джордж Майкл

Джорд Майкл (George Michael) покинул этот мир в дни рождественских праздников, которые, подобно названию его хита стали для исполнителя последними. Джордж умер 25 декабря 2016 года у себя дома в Оксфордшире в Великобритании, ему было 53 года. Родственники держат в секрете причины смерти певца, но по некоторым данным ими стала сердечная недостаточность. От полиции не поступало данных о каких-либо подозрительных обстоятельствах.

Около пяти лет назад музыкант перенес тяжелую форму пневмонии. Тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких мог потерять голос.

Джордж Майкл родился 25 июня 1963 года в Лондоне в семье эмигранта из Кипра и англичанки, его настоящее имя — Йоргос Кириакос Панайоту (Georgios Kyriacos Panagiotou). Музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах, когда едва достиг совершеннолетия, в составе дуэта Wham!, а после распада группы занялся сольной карьерой. Всего он выпустил шесть сольных альбомов. Исполнителем было продано около ста миллионов записей, что делает его одним из самых успешных на музыкальной сцене.

Джордж Майкл стал одним из участников концерта памяти Фредди Меркьюри, где вместе с музыкантами Queen исполнил песню «Somebody To Love». Выступление стало очень успешным, после чего различные источники сообщали о предложении певцу войти в состав «Queen» в качестве основного вокала, от которого он отказался.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три «Грэмми» и пять премий MTV. Последний альбом «Symphonica» вышел в 2014 году.

В России, как и во всем мире, Д. Майкл широко известен благодаря королеве рождественского репертуара радиостанций и ресторанов, хиту «Last Christmas». Также, каждая девушка нашей страны без труда напоет в караоке «Jesus to a Child». Не зная, что песня эта стала посвящением мужчиной — мужчине. Джордж Майкл написал ее в память о своем взлюбленном, бразильском дизайнере Ансельмо Фелеппа, умершем от кровоизлияния в мозг на фоне ВИЧ-инфецирования.

Предлагаем посмотреть раритетное видео, запечатлевшее одно из ранних и имевшее грандиозный успех, выступление группы Wham! на стадионе Wembley в 1986 году.





В 2007 году портал DayMusic.ru писал о подготовке к концертам Джорджа Майкла в «Олимпийском» в Москве, в том числе о строительстве сцены с более чем 60 тоннами оборудования и сложившимся ажиотаже вокруг билетов. Это были два выступления, 5 и 6 июля 2007 г., посвященные 25-летию его музыкальной карьеры.