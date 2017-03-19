Умер Чак Берри

 

19 марта 2017 года

Умер американский музыкант Чак Берри. Об этом сообщило BNO News со ссылкой на заявление полиции. Музыканту было 90 лет. Экстренный звонок в службу скорой помощи поступил из дома музыканта в городе Уэнтзвилл в штате Миссури. Врачи прибыли на место, но Берри не реагировал на их действия, сообщается на официальной странице ведомства в Facebook. Жизнь его спасти не удалось, смерть Чака Бери наступила 18 марта в 21.26 по московскому времени.

В октябре прошлого года гитарист сообщал о планах выпустить новый альбом.

Чак Берри, полное имя которого Чарлз Эдвард Андерсон Бэрри (Charles Edward Anderson Berry) — легендарный рок-музыкант‚ певец, гитарист, автор песен. Один из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла. Его самые главные хиты «Rock & Roll Music», «Roll Over Beethoven», «Johnny B Good», «Maybellene and School Day» были написаны в 1950-е.

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Chuck Berry выступит в Москве с двумя концертами

Каждый новый визит Берри в Москву неизменно воспринимается с удивлением и легким недоверием — неужели 86-летний гитарист все еще дает концерты? И ведь не просто дает, но дает много, регулярно и, разумеется, успешно.

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Чак Берри. Он — легенда.

Рок-музыка выросла из рок-н-ролла 50-х. Считается, что Элвис Пресли — король рок-н-ролла. Пусть будет и так, но «король» в любом случае уже мёртв. Иметь же возможность побывать на концерте Чака Берри, одного из прародителей рок-музыки, в 2008 году (!!!) — это уже волшебство. Не думаю, что сам Чак думал в далёких 50-х, что не только его музыка, но и он сам перешагнёт в XXI век.

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Чак Берри (Chuck Berry) в клубе Б1-Maximum 20 марта 2008 года (фотоотчет)

Но нам повезло, что рок-музыка появилась всего лишь лет 50 назад. Безусловно, лет через двести-триста фигуры Пола МакКартни, Роберта Планта и Дэвида Гилмора будут изучаться искусствоведами (да и сейчас изучаются) на уровне персон Моцарта и Баха. На премьеру «Женитьбы Фигаро» мы уже с вами не попадем, но застать мастодонтов (ох уж эти журналистские штампы) и основоположников рока мы можем вполне.

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Chuck Berry выступит в Москве

Повезло, что рок-музыка появилась всего лишь лет 50 назад, и это дает нам возможность увидеть выступления мастодонтов и основоположников рока. Яркий пример – предстоящий концерт Чака Берри в клубе «Б1 Максимум» 20 марта.

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