Умер Чак Берри

Умер американский музыкант Чак Берри. Об этом сообщило BNO News со ссылкой на заявление полиции. Музыканту было 90 лет. Экстренный звонок в службу скорой помощи поступил из дома музыканта в городе Уэнтзвилл в штате Миссури. Врачи прибыли на место, но Берри не реагировал на их действия, сообщается на официальной странице ведомства в Facebook. Жизнь его спасти не удалось, смерть Чака Бери наступила 18 марта в 21.26 по московскому времени.

В октябре прошлого года гитарист сообщал о планах выпустить новый альбом.



Чак Берри, полное имя которого Чарлз Эдвард Андерсон Бэрри (Charles Edward Anderson Berry) — легендарный рок-музыкант‚ певец, гитарист, автор песен. Один из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла. Его самые главные хиты «Rock & Roll Music», «Roll Over Beethoven», «Johnny B Good», «Maybellene and School Day» были написаны в 1950-е.