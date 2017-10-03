Умер Том Петти — американский музыкант, лидер группы The Heartbreakers и участник The Traveling Wilburys (вместе с Джорджем Харрисоном, Бобом Диланом, Роем Орбисоном и Джеффом Линном).

66-летнего музыканта обнаружили без признаков жизни в его частном доме в Малибу в ночь на понедельник. Почти сутки он провел в больнице, будучи подключен к системе жизнеобеспечения, однако спасти Петти было нельзя. Во вторник вечером по местному времени было обнародовано заявление о его смерти. Официальной причиной названа внезапная остановка сердца.

«Он упокоился с миром в 20:40 по тихоокеанскому времени (3:40 по Гринвичу, 6:40 МСК) в окружении членов семьи, музыкантов его группы и друзей» — сообщил менеджер певца Тони Димитриадес.

Музыкант до самого последнего времени гастролировал, только на прошлой неделе завершился его концертный тур, посвященный 40-летию группы Heartbreakers.

С 2002 года Том Петти и Heartbreakers включены в Зал славы рок-н-ролла.

Издание Медуза опубликовала материал, который напомнит нам 10 лучших песен Тома Петти. При желании еще больше углубиться в творчество Петти, читайте публикацию журнала Rolling Stone о 50-ти главных его песнях.