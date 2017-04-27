В Москве Ария снова выступит с симфоническим оркестром

27 апреля 2017 года легендарная Ария выступит на сцене Крокус Сити Холла вместе с симфоническим оркестром.

Проект «Классическая Ария» начался в далеком 2001 году. Тогда Ария были первыми на отечественной тяжёлой сцене, кто рискнул объединить рок и симфоническую музыку. Первый концерт состоялся на фестивале «Нашествие» и имел такой успех, что его было решено повторить год спустя в виде отдельного сольного концерта. С тех пор минуло 15 лет, армия «арийцев» пополнилась новыми слушателями, многие из которых тогда не были очевидцами этих масштабных и уникальных концертов, а старожилы не переставали надеяться на повторение этих концертов.

Проект «Классическая Ария» был возрожден в ноябре 2015 года в рамках празднования 30-летия «Арии» в Москве и произвел настоящий фурор. Этот концерт был записан и выпущен на DVD, став восьмым концертным релизом группы.

По многочисленным просьбам поклонников концерты «Классической Арии» было решено повторить весной 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге. Оба шоу прошли с аншлагами. Группе аккомпанировал Симфонический оркестр «Глобалис», а за дирижерским пультом находился шведский маэстро Ульф Ваденбрандт.

По многочисленным просьбам поклонников «Классическая Ария» вновь будет представлена в Москве в концертном зале Крокус Сити Холл в апреле 2017 года! Это последняя возможность для поклонников группы вновь насладится выступлением любимой группы в сопровождении Симфонического оркестра «Глобалис» и услышать знакомые хиты группы в оркестровых аранжировках авторства несравненного Кирилла Уманского.

За работу оркестрантов вновь будет отвечать харизматичный Ульф Ваденбрандт, полюбившийся российской публике, а это значит шоу не потеряют динамичности и энергичности, присущие всем арийским концертам!

Этот концерт станет единственным выступлением «Арии» в Москве в 2017 году.