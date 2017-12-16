Вася Обломов снова запел: представлена ранее неизданная песня его группы Чебоза

Музыкант Вася Обломов, известный ныне как сольный исполнитель, вспомнил былое и представил песню в формате группы Чебоза. Это та группа, с которой Василий начинал свою музыкальную деятельность в юные годы в Ростове-на-Дону. Сообщается, что готовится сингл из двух песен, которые были написаны в 2009–2010 годах. О том, что они выйдут, музыкант рассказал еще в начале декабря в интервью.

Новая песня «Снег тает» снабжена комментарием:

«...для тех, кто ждал все эти годы, кто слушал наши старые записи, кто периодически писал из разных городов и стран письма на почту с просьбой о концерте группы Чебоза».

Музыка Чебозы вдохновлена группами Oasis, Coldplay и т.п, и считается, что она играла брит-поп. Однако главным хитом стала песня совсем не в этом стиле, а основанная на читке текста под звуковое сопровождение — «Васильки», с которой Чебоза однажды выступила в программе Михаила Козырева «Неголубой огонек». Но все изменилось после того, как Василий написал песню «Магадан», получившую большую популярность, после чего и начался его проект «Василий Обломов». В треке Обломова «Намедни» есть ностальгические строчки, посвященные славным «чебозным» временам: «сдают нервы — я тоже понемногу сдаю. Всё больше говорю в песнях и меньше пою».