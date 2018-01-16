Вокалистка The Cranberries Долорес О`Риордан умерла в возрасте 46 лет

Нас покинула Долорес О’Риордан (Dolores O’Riordan), вокалистка ирландской группы The Cranberries. Ей было 46 лет. О причинах смерти пока не сообщается, известно только, что Долорес умерла в Лондоне, в отеле на улице Парк-Лейн. Новость была обнародована вечером понедельника, 15 января. В британскую столицу она приехала записывать свои новые песни.

В 2017 году The Cranberries прервали мировое турне из-за проблем О’Риордан со спиной. Певица, также, сообщала о том, что врачи диагностировали у нее биполярное расстройство — заболевание психики, сопровождаемое внезапной сменой настроений.

Долорес О’Риордан попала в группу по итогам конкурса, который ее основатели устроили после ухода из The Cranberries певца Ниалла Куинна. За свою музыкальную карьеру она записала с группой пять альбомов, а также выпускала сольники в годы временного распада коллектива. 28 апреля 2017 года был выпущен альбом «Something Else».

Самыми известными песнями стали «Zombie» и «Linger», в России также радиохитом в свое время была баллада «Ode to my Family».