Всемирный день рок-н-ролла отмечается 13 апреля

Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day) отмечается 13 апреля. Именно это дата была выбрана для празднования на основе исторического события, которое случилось, все же, днем ранее: 12 апреля 1954 года американец Билл Хейли (Bill Haley) со своей группой «The Comets» записал сингл «Rock Around The Clock». Зажигательный коктейль из ритм-энд-блюза, кантри и уличного сленга имел ошеломительный успех. Несмотря на то, что песня не считается первой записью рок-н-ролла, именно она сыграла решающую роль в популяризации данного жанра. Кроме того, сингл «Rock Around The Clock» песней стал одним из самых продаваемых в истории музыки.

Песня стала знаковой для нового музыкального направления, этот стиль вырвался за пределы США и распространился по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.

Всемирный день рок-н-ролла — праздник единомышленников, для которых эта музыка стала больше, чем просто новым течением, это стиль и образ жизни. За календарной датой скрывается целая эпоха, созданная многослойными культурными пластами.

Интересно, что на момент выхода песни, термина рок-н-ролл в современном его значении ещё не существовало, потому «Rock Around the Clock» была обозначена на пластинке как фокстрот. А когда в 1955 она заняла 1-е место в хит-параде журнала «Билборд», то была отнесена к категории «поп-музыка».

Написана песня была еще несколькими годами ранее — в 1952 году, американскими музыкантами Максом Фридманом (Max C. Freedman) и Джеймсом Майерсом (James E. Myers). Ее название можно перевести как «Рок круглые сутк», а полная фраза звучит как «(We’re Gonna) Rock Around the Clock», то есть «Мы собираемся на круглосуточный рок».

С праздником! Let it Rock! Round the clock, year-round, forever!