Вышел альбом Фёдора Чистякова «Нежелательная песня»

Новую пластинку представил легендарный лидер рок-группы Ноль Фёдор Чистяков — работе дано название «Нежелательная песня». Альбом получился остро-социальным, его сюжеты связаны с событиями, ныне происходящими в России, которые, по утверждению музыканта, вынудили его покинуть страну — ныне Федор проживает в Нью-Йорке. «Парад уродцев, злодеев, сумасшедших — страшный сон о нашем отечестве» — так определила настроение нового альбома «Новая Газета».

«Чистяков никого не осуждает, ни с кем не борется, он просто говорит: смотрите, как обстоят дела. Это не политическое высказывание, а трагический комикс, любимый жанр Федора, — жанр, в котором он сильнее всего». — делится своими ощущениями автор «Новой» Ян Шенкман, хорошо знакомый с Чистяковым.

Треклист альбома Фёдор Чистякова «Нежелательная песня» — 2018 года

Убрать свидетелей

Нежелательная песня (Медведи)

Пропаганда

Искусство лизать

Дурдом непобедим

21 век

Как же буду жить

Маленький гвоздик

На обратной стороне луны

Смертельная схватка

Новая песня «Медведи» — прямая аллюзия к Высоцкому.