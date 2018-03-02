Вышел альбом Фёдора Чистякова «Нежелательная песня»
Новую пластинку представил легендарный лидер рок-группы Ноль Фёдор Чистяков — работе дано название «Нежелательная песня». Альбом получился остро-социальным, его сюжеты связаны с событиями, ныне происходящими в России, которые, по утверждению музыканта, вынудили его покинуть страну — ныне Федор проживает в Нью-Йорке. «Парад уродцев, злодеев, сумасшедших — страшный сон о нашем отечестве» — так определила настроение нового альбома «Новая Газета».
«Чистяков никого не осуждает, ни с кем не борется, он просто говорит: смотрите, как обстоят дела. Это не политическое высказывание, а трагический комикс, любимый жанр Федора, — жанр, в котором он сильнее всего».
— делится своими ощущениями автор «Новой» Ян Шенкман, хорошо знакомый с Чистяковым.
Треклист альбома Фёдор Чистякова «Нежелательная песня» — 2018 года
Убрать свидетелей
Нежелательная песня (Медведи)
Пропаганда
Искусство лизать
Дурдом непобедим
21 век
Как же буду жить
Маленький гвоздик
На обратной стороне луны
Смертельная схватка
Новая песня «Медведи» — прямая аллюзия к Высоцкому.