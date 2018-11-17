Лидия Ланч: В России ещё многое нужно сделать для продвижения рок-музыки и освобождения страны в целом

4 ноября Москву в очередной раз озарила своим визитом легендарная во всех смыслах американская певица и писательница Лидия Ланч (Lydia Lunch). На этот раз концертной площадкой для выступления её банды Big Sexy Noise в российской столице послужил культурный центр «Дом», что стало хорошим поводом значительно более интересным образом провести лишний выходной, дарованный нам в честь странного и на самом деле никем не отмечаемого праздника под названием День народного единства.

На самом деле Лидия Ланч радует своими искромётными концертами отечественную публику не так уж и редко в сравнении с другими зарубежными артистами такого уровня. Более того, в далёком 1990-м году она была в числе тех западных исполнителей, которые окончательно растоптали пресловутый железный занавес, выступив вместе с группой Die Haut в столице тогда всё ещё советской Украины по наводке своих старинных друзей из Sonic Youth, посетивших Киев годом ранее. Собственно, именно по сотрудничеству с Sonic Youth, а также с Einstürzende Neubauten и Марком Алмандом, Лидию Ланч и знала наша продвинутая молодёжь тех времён. Более же тщательным меломанам уже в последующие 90-е годы особенно полюбились её совместные работы с экспериментатором Джимом Тёрлуэллом, более известном как Foetus и Clint Ruin.

Всё изменилось с появлением на русском языке её книги «Парадоксия: Дневник хищницы» в культовой «оранжевой серии», издаваемой в нулевых годах главными просветителями российских читателей в мире самой радикальной зарубежной литературы Алексом Керви и покойным Ильёй Кормильцевым. Остросоциальная мемуаристика Лидии в хлёсткой текстовой панк-форме по-настоящему завоевала сердца наших нонконформистских книголюбов, настолько, что русский перевод книги неоднократно переиздавался даже в не самое благоприятное для издательской деятельности время. И на этом фоне интерес к именно музыкальному творчеству госпожи Ланч в России на какое-то время немного поугас.

Однако падкие до раскопок в мифах и легендах прошлого (в виду бледности собственного культурного пласта) современные хипстеры с лёгкостью приняли Лидию Ланч в свои объятия — и как писательницу, и как музыканта. Этим можно и объяснить немалое количество молодёжной публики в культурном центре «Дом», помимо уже привычного андерграундного бомонда столицы предпенсионного, как это сейчас модно говорить, возраста. В этой связи не трудно объяснить и выбор исполнителя на разогрев. Таковым стала бывшая барабанщица группы «Фанни Каплан» — очаровательная и хрупкая Диана Буркот со своим дрим-поп проектом Rosemary Loves a Blackberry, стремительно набирающим популярность у наименее дремучей хипстоты.

Не в меньшей степени на нехарактерный для «Дома» солд-аут повлиял и тот факт, что Big Sexy Noise — это в определённом смысле и супергруппа. Помимо самой Лидии Ланч и барабанщика из Gallon Drunk Яна Уайта, в группе играет и английский гитарист Джеймс Джонстон, известный по коллаборациям с Ником Кейвом, Пи-Джей Харви и краут-рокерами Faust. В общем, что называется, всё, как мы любим.

Непосредственно перед концертом нам удалось немного поговорить с Лидией, неспешно попивавшей белое вино и раздававшей автографы всем желающим:

— Лидия, знаете ли вы, что в России вас гораздо большее количество людей знает именно как писательницу, а не в музыкальном качестве?

— Да, я в курсе.



— А делились ли с вами впечатлениями о России ваши давние коллеги по музыкальной сцене? Тот же Марк Алмонд, например?

— Ну на самом деле я ведь была в России уже несколько раз, поэтому слушать чужие впечатления у меня не было необходимости. У меня уже вполне сформировалось собственное впечатление о вашей стране.

— И каково оно?



— Конечно, я очень люблю здесь играть. Так-то мне нравится играть везде, но в России особенно. Потому как здесь всё-таки ещё многое нужно сделать для продвижения рок-музыки и освобождения страны в целом. Не менее важна и публикация здесь моих книг.



— То есть, нам следует ожидать и новые ваши книги на русском в обозримой перспективе?



— Да хотелось бы. Но я не знаю, насколько это возможно. У меня есть новая книга эссе, которая выйдет в следующем году. Надеюсь, что она будет опубликована и в России. Это было бы прекрасно.

— А знакомы ли вы с творчеством каких-либо российских артистов?

— Нет, никого. Кроме, пожалуй, классических композиторов. Или даже в большей степени знакома с классической русской литературой. А современных ваших музыкантов вот не знаю. А ты не знаешь кого-нибудь (обращаясь к переводчику)?

(переводчик*, почему-то указывая на интервьюера): Ну вот он, например, тоже что-то играет.

— О, отлично, теперь я знаю хотя бы одного!

— Спасибо, Лидия, хорошего вам выступления!

— Да уж, мы постараемся!

И они действительно постарались! Яростный гаражно-психоделический саунд в сочетании с мелодекламацией и сценической экспрессией самой Лидии сделали своё дело: публика была в угаре. Вполне ощутился и, своего рода, эффект присутствия, свойственный всем выступлениям Big Sexy Noise. Искусство перформанса и хэппенинга — это вообще одно из тех направлений, которые обязаны своим развитием непосредственно самой Лидии Ланч, занимавшейся вовлечением публики в действо ещё в далёкие 70-е в русле культуры «no wave». Впрочем, и нынешний солидный возраст артистки совсем не является помехой для энергичности её выступлений, в чём всецело смогли убедиться все те москвичи и гости столицы, которым посчастливилось побывать на этом концерте.

*Синхронный перевод беседы — Антон Ефимов