The Orb в Москве: Брутально обаятельный дедушка Патерсон с «внуком»

При участии Анны Кошелевой.

22 марта в относительно новом столичном клубе Aglomerat превзошло все ожидания ценителей электронной музыки выступление без преувеличения легендарной английской группы The Orb. Точнее, трудно сказать — группа ли это? Или всё же преимущественно проект Алекса Патерсона — человека разностороннего во всех смыслах — музыканта, диджея, продюсера, яростного фаната «Челси», а когда-то ещё и звукотехника культовой пост-панк-группы Killing Joke.

Вообще для российской даже не слишком продвинутой публики Патерсон, казалось бы, исполнитель вполне знакомый. Еще четверть века назад он высадился на фестиваль «Бритроника» в составе целого десанта самых прогрессивных музыкантов того времени — Aphex Twin, Autechre, Banco de Gaia, Seefeel и многих других представителей наимоднейшей электронной сцены — так называемого стиля IDM. Но даже в этой плеяде Алекс Патерсон воспринимался несколько особняком.

Во-первых, гораздо активнее и нетривиально использовал сэмплы, что как бы считалось несколько консервативным у «модников». А, с другой стороны, его, например, ценили и те, кто совсем не воспринимал рейв-культуру. Уже хотя бы потому, что Патерсон уже тогда сотрудничал, скажем, с самим Робертом Фриппом. А впоследствии вообще записал блистательный альбом с Дэвидом Гилмором.

Другое дело, что довольно долгое время на фоне таких небожителей Патерсон воспринимался как молодой и перспективный музыкант, не дающий закостенеть старичкам. А на данном московском концерте все вдруг увидели солидного деда в морщинах, которому, оказывается, и самому скоро пойдёт седьмой десяток лет. Забавно ещё и то, что Алекс Патерсон ведь известен и под наименованием Доктор Патерсон, но сейчас выглядит скорее как Доктор Лектор.

Поэтому даже не удивительно, что два главных вопроса, интересовавших публику, помимо, собственно, наслаждения прекрасными эмбиент-дабовыми хитами The Orb с как всегда оригинальным психоделическим видеорядом: А где второй дед? (ведь был же ещё какой-то второй дед)... и почему с первым дедом играет какой-то совсем молодой чувак? может это его внук? (впрочем, у более «осведомленных» звучала и версия «пасынка»)...



Ну что касается «второго деда», то тут всё просто: Джимми Коти ещё в самом начале 90-х окончательно отпочковался ради звёзд тогдашних дискотек The KLF. А потом были и другие несколько «дедов». А вот «внук» совсем не внук, а Майкл Рэндалл — вполне известный на британской сцене музыкант и продюсер, сотрудничавший с кучей звёзд, включая тех же Pink Floyd.

Если же говорить о самой программе выступления, то по случаю отмечаемого с прошлого года 30-летия The Orb звучали прям ну самые-самые хиты с самых-самых любимых альбомов. Поэтому тем, кто там не был можно в качестве утешения посмотреть наиболее свежие концерты в интернете. Ну а те, кому посчастливилось быть, наверняка захочется переслушать всю обширную дискографию Алекса Патерсона и его коллег.