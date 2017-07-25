В день памяти Владимира Высоцкого — он ушел из жизни 25 июля 1980 года, мы хотим вам предложить послушать один из лучших трибьютов, сделанных когда-либо российскими рок-музыкантами. Альбом «Странные Скачки» был издан лейблом DDT records в 1996 году, то есть, уже 21 год назад.

Название проекту дала песня Высоцкого с таким названием. На «Странных Скачках» четырнадцать песен.

В сборнике участвуют практически все рок-музыканты, что были популярны на то время, но нет Бориса Гребенщикова — он от участия в проекте, отказался, как о том пишет Репродуктор. А вот Гарика Сукачева с его версией «Баньки по-белому», которая вошла на альбом «Бригады С» «Все это рок-н-ролл», в проекте нет.

Две гитары, что на обложке — семиструнная и шестиструнная — визуализизация преемственности эпох: Высоцкий играл на семиструнке, а наши рок-музыканты предпочитают шестиструнку.

Одна из лучших, по мнению многих, песня на альбоме — «Лирическая» Чижа, в которой он сам сыграл на всех инструментах, а позже включил ее в свой альбом «Эрогенная зона».

А вот лидер группы Алиса написал музыку на стихотворение Высоцкого — Кинчев посчитал, что не сможет исполнить уже существующую песню. Так появилась «Я дышал синевой...», известная, также как «Ямщик». Записать свою версию именно на эти стихи хотел изначально Дмитрий Ревякин. В итоге Калинов Мост спел «Военную песню».

Последовал примеру Константина Кинчева и Сергей Галанин, написав музыку к одному из стихотворений Высоцкого, раннему произведению «Если б я был физически слабым».

Исполнение группой Чайф песни «Письмо» из-за технического сбоя звучит на этой подборке медленнее, чем нужно. Вот так она должна звучать на самом деле.

Никаких концертов в поддержку трибьюта не было.

Коллекционеры утверждают, что в настоящее время CD «Странные Скачки» — ценный раритет, за который на интернет-аукционах могут просить не одну сотню долларов.

Треклист

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