10 полезных советов тем, кто собирается на концерт

Вот и настал долгожданный момент, когда любимая группа приезжает с концертом в ваш город. Билет куплен заранее, вы в отличном настроении и полны волнительного ожидания. Волноваться действительно есть из-за чего: если вы редко посещаете подобные мероприятия, то можете попросту испортить себе вечер, если предварительно не подготовитесь.

Не выкладывайте фото билета в Сеть раньше времени. Им могут воспользоваться предприимчивые умельцы, которые скопируют информацию и пройдут по вашему тикету в зрительный зал раньше вас. Увы, такие случаи не редкость.

Не берите «сидячие» места, если хотите оторваться по полной. Танцевать на полную катушку и подпевать во весь голос принято в фан-секторе. Соседи по креслу могут попросту не понять ваших бурных эмоций, и приятный вечер перерастет в скандал.

Заранее посетите группу, посвященную мероприятию. Найти такие сообщества можно в любой социальной сети. Там вы сможете узнать подробнее о том, какой график выступлений планируется, будет ли шанс купить мерч или попасть на автограф-сессию после концерта.

Не снимайте происходящее на телефон. Ну или хотя бы ограничьте время съемки — минутной записи с головой хватит, чтобы «зачекиниться» в Инстаграм. Глядя в экран смартфона, вы рискуете пропустить все удовольствие от живых эмоций. И не используйте селфи-палку: это минимум некультурно.

Обезопасьте свое имущество. Публика в людных местах бывает всякой, а обстановка всеобщей суеты и шума как нельзя лучше располагает к воровству. Возьмите с собой рюкзак для ноутбука с антивандальными замками, и сложите внутрь все ценное. А лучше — по-максимуму не берите на концерт то, с чем жалко расставаться.

Наденьте удобную и не самую новую одежду, и особенно обувь. Во-первых, танцевать и веселиться гораздо легче в кроссовках и джинсах, чем в мини-юбке и на шпильке. Во-вторых, в толпе велик риск не только испачкаться, но и порвать одежду, поэтому лучше не надевать парадно-выходной костюм. Поверьте, разглядывать вас никто не будет.

Не забывайте об окружающих. Всеобщее взаимоуважение — залог хорошего вечера. Не мешайте обзору соседей, не топчитесь по ногам, и обязательно соберите волосы в хвост, иначе во время танцев они точно «побьют» стоящих рядом людей.

Не нужно приходить за 5 часов до концерта, если вы не заядлый фанат, которого устроит только место у самой сцены. Вы не только потратите целый день и будете утомлены к началу мероприятия, но и рискуете оказаться в самой гуще разгоряченной толпы, что не всегда хорошо заканчивается.

Не злоупотребляйте алкоголем, а лучше — вообще ничего не пейте. Алкоголь притупляет эмоции, и вы не сможете вдоволь насладиться происходящим на сцене. Если сильно перебрать, есть риск вовсе не попасть на концерт: не пропустит фейс-контроль. Да и искать уборную в разгар праздника — так себе занятие.