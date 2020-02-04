Александр Добромилов руководитель благотворительного проекта «Акцент на классической музыке»

Осенью 2019 года в Москве стартовал очень масштабный благотворительный проект, с целью популяризации классической музыки среди молодежи под названием «Акцент на классической музыке». Проект реализуется профессиональной творческой командой с октября 2019 года, и будет реализован до октября 2020 года, далее планируется масштабировать его до федерального уровня. Основной целевой аудиторией являются молодежь в возрасте от 14 до 35 лет: студенты средне-специальных и высших учебных заведений города Москвы, работающая молодежь, молодые специалисты; добровольцы в сфере культуры; выпускники средне-специальных и высших музыкальных учебных заведений Москвы.

В ходе проекта будут проведены 7 просветительских концертов «Музыка по спиралям истории», каждый из которых охватывает все музыкальные эпохи: от эпохи возрождения, до композиторов XX века.

Руководитель проекта Александр Добромилов, оперный певец, выпускник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского придумал все это, организовал и поставил, как режиссер. На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0.», Александр Добромилов выиграл гранд на реализацию серии просвятительских концертов классической музыки — это и стало стартом такого гениального масштабного проекта. Проект будет проходить для молодежи, совместно с вузами. Будут приглашены молодежь, студенты, для того чтобы рассказать им что такое классическая музыка и как ее слушать.

Целью и задачами проекта являются:

— Популяризация классической музыки среди молодежи Российской Федерации.

— Создание позитивного информационного воздействия на молодежь.

— Создание условия для вовлечения молодежи в просветительскую, творческую, культурную и социально значимую деятельность.

— Создание условий для самообразования молодежи.

— Осуществление поддержки молодых деятелей искусства.

Презентация проекта «Акцент на классической музыке» состоялась 27 октября на вечере памяти Заслуженного артиста России, скрипача Дмитрия Когана. Дмитрий Коган был не только одним из ведущих классических музыкантов нашей страны, но и общественным деятелем, который внес очень большой вклад в развитие классической музыки. Поэтому презентация и запуск проекта именно в день памяти Дмитрия Когана было особенно символичным, так как основная задача проекта совпадает с делом жизни знаменитого музыканта. В этом мероприятии гости нашего концерта услышали знаменитые музыкальные шедевры — вокальные и инструментальные произведения, которые исполняли студенты Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Российской академии музыки им. Гнесиных, струнного квартета, скрипач Матвей Блюмин, а также солисты Большого театра Николая Ефимова и Натальи Риттер.

Первый концерт проекта «Музыка по спиралям истории» прошел 12 декабря во Дворце культуры МГТУ им. Н. Э. Баумана. Лучшие представители классической музыки, исполнили мировые музыкальные шедевры, знакомые каждому человеку с самого его детства. Уникальность этого концерта заключалась в том, что стрит-арт команда DESARTE365, руководителем которого является Александр Милицин, создавала граффити прямо во время представления. Зрители своими глазами увидели творчество талантлиных художников в ансамбле с классической музыкой. Идея такого гениального представления возникла у руковолителя проекта Александра Добромилова. Он совместил уличную культуру и классическую музыку, чтобы расширить аудиторию слушателей, сделать ее более доступной и показать всем, что у классической музыки нет границ, что она может быть везде и ее можно слушать в абсолютно нестандартной атмосфере.

Еще одним сюрпризом стали ведущие концерта. Этот вечер для нас вели актриса театра и кино Елизавета Арзамасова и ведущий радио «Орфей», музыкальный критик Йосси Тавор.

По завершении концертных программ, будет собрана обратная связь от студентов и произведен анализ достигнутого эффекта, проведен анализ по работе с аудиторией в социальных сетях. Аналитика и опыт пилотного проекта позволят расширить географию и запустить уже в 2020 году просветительские концерты в высших учебных заведениях по всей России.

Все эти талантливые люди трудились в одной единой команде для того, чтобы люди увидели классическую музыку по-новому и открыли в себе новые эмоции и желания. Свет. Музыка. Стрит-арт. Новые впечатления. Это только начало! Дальше будет еще интереснее!