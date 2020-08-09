Что надеть на концерт? Советы современной девушке

Являетесь ли вы поклонником Beyonce, Coachella или Blake Shelton — ваша индивидуальность должна быть на первом месте. Мы собрали лучшую подборку самой удобной и стильной концертной одежды для каждого сезона. Эти милые наряды помогут вам выделиться из толпы и обеспечат комфорт на протяжении всего мероприятия.

1. Короткий комбинезон

Легкий комбинезон — это летний вариант, который отлично подходит для демонстрации фигуры и поддержания прохлады в солнечные дни. Вы станете звездой стиля на музыкальном фестивале, одев комбинезон с ярким принтом, в сочетании с милыми солнцезащитными очками, сумкой через плечо и ботильонами на плоской подошве.

2. Джинсовый стиль

Когда вы думаете о том, что надеть на концерт, обычные джинсы являются одними из первых предметов гардероба, которые приходят на ум. Неважно, предпочитаете ли вы джинсы с высокой посадкой или рваный клеш, вы не ошибетесь, если оденете любимую вещь в сочетании с хлопковым топом и кроссовками. Этот вариант будет отличным решением как для мероприятий на открытом воздухе, так и на закрытой вечеринке.

3. Кожаные штаны и пончо

С помощью этого комбо вы сможете продемонстрировать свое чувство моды в уличном стиле, сочетая сексуальные узкие кожаные штаны с облегченной майкой и длинным пончо с графическим принтом. Такое сочетание представляет собой смесь богемного стиля и рок-н-рола. Черные кожаные ботинки и простая черная кожаная сумка станут великолепным дополнением к дерзкому образу.

4. Топ с открытыми плечами и шаровары

Супермодный топ с открытыми плечами — отличный способ продемонстрировать свою потрясающую фигуру на летних концертах, при этом не слишком оголяясь. Легкий верх хорошо сочетается с шароварами и простыми босоножками на завязках. Для завершения образа можно использовать бижутерию и бандану.

5. Маленькое белое платье

Летнее платье белого цвета — идеальный выбор для теплого вечера. Носите его с легкими кроссовками и с небольшим симпатичным рюкзаком для хранения предметов первой необходимости. Не забудьте свои стильные солнцезащитные очки!

6. Нарядное платье-слип

Собираетесь этим летом на рок-концерт или фестиваль альтернативной музыки? Станьте гранж богиней из 90-х, надев модное платье-слип. Это простое изделие достаточно легкое, чтобы сохранять прохладу в жаркие летние дни. Кроссовки (вместо сапог) делают этот наряд современным и стильным.

7. Майка и юбка макси

Для посещения музыкальных фестивалей лучше всего использовать простые и удобные вещи. Длинная яркая полосатая макси-юбка в сочетании с заправленной майкой без рукавов отлично подойдут для этой цели. Вы можете носить этот симпатичный летний наряд с сандалиями на ремне или выбрать удобные кроссовки.

8. Кожаная куртка с шортами и нейлоновыми колготками

Хотите создать настоящий образ в стиле рок-н-ролл? Возьмите короткие кожаные шорты и байкерскую куртку, чтобы выглядеть действительно как рок звезда. Тяжелые ботинки или высокие кеды дополнят этот образ.

9. Футболка и джинсовые шорты

Сочетая обрезанные джинсовые шорты с футболкой с графическим рисунком и модным колье-ошейником можно создать нужный для концерта стиль. В качестве аксессуаров допустимо использование очков авиаторов и небольшой сумочки на тонкой лямке.

10. Калифорнийский стиль

Небрежно заправленная красочная хлопковая блузка поверх укороченных джинсовых шорт, подчеркнет вашу индивидуальность. Образ дополняется аксессуарами в виде коротких браслетов, милой сумочки через плечо и любимых кроссовок. Это идеальный наряд для летних музыкальных фестивалей и других концертных мероприятий на открытом воздухе.