Света Матвеева («Деревянные киты»): Cocteau Twins я для себя открыла только полтора года назад

15 ноября в относительно новом, но уже успевшем стать модным, московском клубе «Бумажная фабрика» произошло одно из ярчайших музыкальных событий этой осени — большой сольный концерт мурманской группы «Деревянные киты», уже давно почитаемой продвинутой столичной молодёжью и производящей сегодня, пожалуй, самый интеллектуальный контент на отечественной инди-сцене.

Концерт стал поворотным и в жизни самих «Китов», поскольку группа в полном составе переехала на ПМЖ в Москву. Изначально планировавшееся на 7 ноября, мероприятие было перенесено на неделю из-за простуды вокалистки и клавишницы Светы Матвеевой, чей удивительный голос является ключевым элементом творчества группы, что, в свою очередь, подчеркнуло серьёзность намерений коллектива в отношении данного выступления.

В течение сета «Киты» сыграли практически весь материал со своих двух альбомов «Супер» и «Под воду», где буквально каждая вещь является хорошо запоминающимся хитом, в том числе и благодаря абстрактно-ироничной лирике. И даже под конец концерта раскачали публику до состояния слэма, что, казалось бы, не очень характерно для жанрового сочетания шугейза с дрим-попом. Вполне очевидно, что высокий градус драйва в случае «Китов» в сочетании с непосредственно музыкальным исполнением обеспечивает и весьма самобытная сценическая экспрессия вокалистки группы, выкладывающейся на тысячу процентов. В общем, даже среди тех, кто познакомился с музыкой этого коллектива впервые только в «Бумажке», царил абсолютный восторг!

После выступления «Киты» несмотря на усталость любезно ответили на наши вопросы:

— Чем обусловлен переезд группы в Москву?

Света Матвеева (вокал, клавишные): Погодой...

Артём Кораблёв (бас-гитара): Погодой и коммуникацией, да. Не все организаторы готовы везти группу из Мурманска и платить за перелёт. Из Москвы гораздо проще коммуницировать с другими городами. А нас ждут во многих городах. В первую очередь, поэтому и переехали.

Света: В какой-то момент мы стали очень часто ездить в Москву, и я понимала, что когда мы сюда приезжаем, у нас что-то начинает происходить. Мурманск — это небольшой город. И чтобы сделать там какую-то движуху, ты делаешь её сам. А здесь, когда приезжаешь, какие-то предложения прикольные, о которых мы даже сами не задумывались. И они как бы прилетали извне. Делаешь концерт, к тебе подходит какой-нибудь чувак и говорит: оо, а давайте сделаем вот это, или давайте сделаем то, или давайте вы сниметесь, или альбом запишите. То есть это происходит как-то всё само и естественно. И мне лично казалось, что это как бы резон.

Тимур Мизинов (гитара): Короче, мы переехали, чтобы быть ближе к движухе.

— А в Мурманске как сейчас обстоит дело с музыкальной сценой? Вы сейчас, по всей видимости, там самая главная, наверное, группа, которая запросто собирает зал? Какова там клубная жизнь и всё такое?

Тимур: Если обобщать, то можно сказать, что клубная жизнь там живёт.

Света: Ну у нас есть один единственный андеграундный клуб. Но это нормальная тема по стране — один-два клуба в городе. Ну и там что-то происходит. Есть какие-то группы молодые, но мы их, к сожалению, мало знаем. Когда мы начинали, была группа Nevaska, были «Нотэбёрд»... И в принципе все они уже переехали. «Нотэбёрд» здесь, Nevaska в Питере. И что происходит в Мурманске на данный момент, на самом деле сложно сказать, потому что мы как-то уже переехали и не знаем коллективы, которые там играют.

Артём: Есть-есть коллективы, но, к сожалению, очень часто это ограничивается только Мурманской областью. Почему-то им сложно выехать за её пределы и какую-то свою музыку продвигать на территории вообще России. По области есть известные коллективы. «Почтовая Служба Бангкока», пожалуйста...

Света: У группы «Деревянные киты» ведь на самом деле не было такой темы, чтобы мы ездили по области. Очень долгое время мы играли только в Мурманске. У нас был один буквально случайный концерт в Киркенесе. Но Киркенес нами воспринимается как...

Артём: ...тоже Мурманская область...

Света: Ну да, как бы 200 километров от Мурманска.

— Но это уже ведь норвежская территория?...

Света: Да.

— А там какой-то упрощённый режим существует?

Света: Ну вообще да. У нас как бы Баренцев регион (прим. авт. — Баренцев Евро-Арктический регион — БЕАР), и поэтому нам легко получить визу в Норвегию и Скандинавию в целом.

— Мне рассказывали, что в Мурманске вещает норвежское радио и его все слушают. Это правда или миф такой?

Артём: Мы не слушаем просто радио...

Света: Ну то, что вот слушает батя в машине — это мурманское радио. Норвежского радио нет, но у нас очень хорошие коммуникации и культурный обмен с Норвегией. И с Финляндией тоже. Но с Норвегией больше. Я сама училась в школе, которая была русско-норвежской. То есть, с норвежскими ребятами. И в Мурманске никого не удивишь, если ты периодически ездишь в Норвегию по какой-то культурной движухе или там учишься. Это как само-собой разумеющееся.

— Всех моих знакомых, таких же престарелых, как и я, интересует вопрос: на какой же музыке выросла группа «Деревянные киты»? Что вы слушали и как ко всему этому пришли? То есть, вы изначально так решили, что вот берём играем шугейз или дрим-поп? Либо это как-то спонтанно возникло? Тем более, что касается Cocteau Twins, которые вообще играли 40 лет назад, но с которыми, тем не менее, вас сравнивают...

Света: Ну то, что сравнивают, это прикольно. Но запрос на шугейз-группы был только у барабанщицы Кати изначально. Я была далеко от этого жанра. И мне кажется, что все были далеко от этого жанра, кроме Кати. И Cocteau Twins я для себя открыла наверное может быть только полтора года назад. Да, мне это очень понравилось, но это не та музыка, на которой я росла. В принципе, «Киты» росли на чём-то очень разном все. Мне сложно сказать, что я слушала...

Катя Витман (барабаны): Просто мы с Тимуром играли уже какое-то время, и я пыталась сказать, как играть нужно, чтобы стена звука была...

Света: У нас есть такой термин на репах — типа «зашугазь, пожалуйста, здесь»...

Артём: Вроде нормально сыграл... «Не, давай по-другому, добавь шума!»

Света: Наверное, да, у нас такой шугейз или дрим-поп... Хотя дрим-поп наверное больше подходит для нас. Но я всё равно как-то немножко к этому отношусь, как вот ты приходишь, допустим, в магазин и выбираешь по жанрам книгу. То есть, от чего-то нужно отталкиваться. Пускай будет вот так. Хотя это очень абстрактное название жанра, потому что я начала слушать всякий дрим-поп и поняла, что мы играем не совсем то.

— Тем не менее, вас выгодно отличает от большинства топовых российских инди-групп то, что у вас вроде бы у всех профессиональное музыкальное образование...

Артём: Нет...

Света: Да это вообще пофиг... Господи, у меня музыкальное образование оркестровой трубачки. Очень оно мне типа пригождается в группе «Деревянные киты»?... У Тимура тоже такое же образование.

Артём: У нас два трубача в группе... Вы слышали вообще трубную музыку здесь (смеётся).

Тимур: Ещё услышите...

Света: Что-то мне конечно дало то, что я училась в музыкальном колледже. Скорее наверное какую-то любовь к классической музыке. Но мне кажется, что музыкальное восприятие и музыкальный язык воспитывается не образованием.

— Интересно, как происходит у вас создание песен? Допустим, бывает так, что сначала создаётся музыкальная композиция, а потом уже сверху ложится текст. А бывает наоборот...

Тимур: Ну пока так и происходило.

— То есть вы работаете примерно как Tequilajazzz...

Тимур: Нет...

Артём: По их схеме, скажем так... Мы у них подсмотрели (смеётся).

Света: Просто я когда пишу мелодию, то в принципе понимаю, о чём она будет. У меня уже ловятся какие-то слова, садятся в какие-то фразы. И я, хорошо помня мелодию, уже думаю, о чём я хочу написать. Последний раз мы как-то писали так, что у меня уже были какие-то тексты. Но чаще всего это история, что есть мелодия и на неё уже пишутся стихи. Но не сказать, что это стихи какие-то «левые». Уже во время репетиций и проигрывания темы я понимаю, о чём будет песня и какое у неё будет настроение, о чём я хочу в ней сказать.

— Ок. А у вас существует такой какой-то вот план? Как, знаете, у некоторых групп — переезжаем в Москву...

Артём: И становимся популярными...

— ...Дальше «16 тонн», дальше «Главклуб», дальше что там у нас... ...«Крокус Сити Холл»...

Артём: ...Кремль...

— ...«Барвиха Лакшери Виллейдж» и так далее... Или вы просто...

Артём: Как бог на душу положит.

Света: Не, мы такие тупые, что просим кого-то другого об этом подумать. А что мы можем делать? Мы можем просто писать новый материал. У меня лично вот такие запросы — мы переехали, чтобы писать новый материал.

— Но вас как бы устраивает эта ситуация инди-группы? И вы не настроены на подписывание контракта, допустим с «Союзом» или с чем-то таким ещё?

Света: Мне кажется, это немножко устаревшая тема. Сейчас наверное уже никто не подписывает контрактов. Просто раньше лейбл нёс такую функцию типа продюсирования во все углы. А сейчас по сути то, что делает лейбл, в том числе дистрибуцию, ты можешь делать сам. Но мы обращаемся чаще всего к лейблу просто потому, что нам в падлу типа (смеётся). И мы, опять же, тупые. И пускай кто-то это сделает за нас.

Артём: Мы выпустили альбом, пожалуйста, раскидайте его нашим друзьям. Так в падлу, да...

Света: А так все эти вещи... Ты сам находишь место для реп, ты сам пишешь музыку, сам вкладываешься в мерчи... То есть, это не штуки, которые ждёшь от лейбла.

— Но при этом у вас вроде бы нет клипа, насколько я стараюсь следить за вами последние год-два...

Света: Ну да...

Артём: «Недовольная киса» только...





Света: На самом деле вот день назад нам написал наш очень хороший знакомый из Московской школы нового кино — «давайте снимем клип». И мы сказали: «конечно, давай»... Но мне кажется, мы просто не думаем о клипе. Мы знаем о том, что нам это надо. Но у нас не родилось какой-то такой для этого идеи...

Артём: Ничего для этого не делаем...

Катя: Как обычно...

Света: Мы, опять же, тупые...

Катя: Снимите нам клип, пожалуйста...

Артём: Как нам «Кису» сняли, вот так же и сейчас происходит. Ну вроде нам нужен клип. А кто этим готов заняться? Ты, или ты там снимешь клип... Да, пожалуйста...

Света: На самом деле мне очень тяжело представить картинку, которую я бы увидела.

— Вы, насколько я понимаю, не мало поездили по стране. В том числе и в рамках «Ионотека-тура». Где вам особенно понравилось из российских городов? А где не очень?

Света: Ну это скорее вопрос не самих городов, потому что мы их почти не видели. У нас были классные впечатления от Уфы, но там дело всё в людях... Мы ездили только в «Ионотека-тур». То есть ты приезжаешь, играешь концерт, что-то тусишь, едешь спать, потом уезжаешь утром в другой город, ни черта не соображаешь... Но люди... Я помню, что в Перми был офигенный концерт, в Челябе...

Артём: Воронеж очень запомнился. Было очень жарко, и я играл в одних трусах на концерте.

Тимур: Ростов огонь вообще...

Света: Мы были в Ростове?...

Тимур: Ой, не Ростов, Волгоград...

Света: Но вообще конечно нам надо съездить в тур, потому что мы не разу не ездили именно в свой тур... А, мы были в Нальчике в этом году. Вот это конечно у нас были каникулы такие. Мы там жили в детском лагере. Было от души прекрасно. Ели мы манты. Пасли лошадь.

Катя: Гоняли с конями, да.

Света: У Тимура в деревне были, у него там тётя. Было здорово. Малины поели. Витаминов набрались. Солнышко погрело нас. И фестиваль «Городская платформа» был очень душевный и приятный. Вот это наверное самое яркое впечатление по городам.

— И последний вопрос: кто из коллег, скажем так, по условной инди-сцене, вам симпатичен и интересен? Какие группы вы бы хотели отметить?

Света: Группа «Въеби ему, Донателло!». Отличный альбом пишут сейчас.

Артём: Нужно отметить «Нотэбёрд». Ждём тоже скоро второй альбом, а сейчас у них вышла маленькая «ипишечка». Группа с большим потенциалом, всем рекомендуем.

Света: «Сад имени Фёдора».

Катя: «Сияние», Love fade, Cosme.

Света: Катя по шугейз-сцене российской шарит конечно... Интересна группа Shortparis.

Артём: Ну сейчас наверное в инди-сцене топовая Shortparis конечно.

— Да, вот она (фотограф Elena Corvus) любит, а я их ненавижу.

Артём: Понятное дело, на любителя всё.

Света: Женщины с Венеры, мужчины с Марса...

Артём: Мужчины — дураки. Что и говорить тут.

Света: Группа «Спасибо» ещё отличная!

Катя: «Акульи слёзы»...

Света: Да!