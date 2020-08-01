Как купить билет на концерт в кредит

Потребности в развитии и развлечениях считаются базовыми. Одним из способов реализации этих желаний является поход на концерт. Помощником в осуществлении мечты станет кредитная карта, которая сделает мечту реальностью. Она поможет обойти один подводный камень, мешающий свободно посещать развлекательные мероприятия — цена.

Стоимость концертов порой зашкаливает. Не стоит отказывать себе в удовольствии. Жить нужно сегодня. Несколько способов купить билет на концерт при отсутствии средств:

взять взаймы у знакомых; оформить рассрочку на официальном сайте по продаже билетов; воспользоваться кредитной картой; оформить микрозайм.

Рассмотрим подробнее каждый из способов.

Взять взаймы

Самый простой способ. Здесь не требуется предоставление документов о доходах. Но выдержать любопытные и осуждающие взгляды сможет не каждый. Существует вероятность, что долг поросят вернуть неожиданно, когда занятой суммы не будет в наличии.

Оформить рассрочку

На сайтах билетных касс появилась новая услуга — рассрочка на покупку концертных билетов. Условия на первый взгляд выгодные. Срок кредитования рассчитан на 90 дней под 0,2% в день. А в год это 107%. Проценты зашкаливают. Далеко не каждый сможет позволить себе сходить на концерт на таких условиях.

Воспользоваться кредитной картой

Этот способ самый оптимальный. Проценты по кредитной карте не превышают 25%. В условиях высокой конкуренции банки снижают процентные ставки, чем можно воспользоваться. Дополнительный плюс — как минимум 60 дней действует льготный беспроцентный период. Если восполнить баланс в этот временной промежуток, то дополнительных начислений не будет. Часто за оплату карту банк начисляет кэшбэк или другие бонусы. Таким образом, покупка билета на концерт может обернуться дополнительной выгодой.

Оформить микрозайм

Самый невыгодный способ. Процентная ставка выше, чем на сайтах билетных касс. Но существенными преимуществами является скорость выдачи денежных средств и минимальный набор документов. Взяв микрозайм, необходимо тщательно следить за графиком погашения. Просроченные платежи грозят большим штрафом.

Из всех возможных способов самым надежным и выгодным является кредитная карта. Потребитель осознает, деньгами какого банка он воспользовался и под какие условия. Здесь нет скрытых условий. Все начисления прозрачны и понятны держателю карты.

Не откладывайте свои желания на потом. Жизнь одна и прожить ее нужно ярко и интересно. Деньги приходят и уходят, а воспоминания остаются на всю жизнь.