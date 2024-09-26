Как обеспечить бесперебойное электричество для массовых мероприятий

Организация крупных событий под открытым небом, таких как фестивали, концерты или спортивные состязания требует большого количества оборудования: освещение, звук, системы безопасности, пункты питания. Однако подключение всех этих устройств к местной электросети не всегда возможно. Эффективным решением организации выездных мероприятий становится использование дизельных генераторов (https://www.allgen.ru/generator/), которые обеспечивают автономное электроснабжение.

ДГУ как автономные электростанции

Дизельные генераторные установки (ДГУ) представляют собой небольшие электростанции, которые обеспечивают постоянное или резервное электроснабжение объектов. Это делает их идеальными для мероприятий на открытых площадках, где обеспечение стабильного энергоснабжения является важнейшим фактором. Описываемое в этой публикации оборудование — оптимальный способ подачи электроэнергии, в случаях, когда подключение к сети невозможно или затруднено. Дизельные генераторы также подходят для удаленных объектов или мест с нестабильным энергоснабжением.

Как выбрать дизельный генератор для мероприятия

Выбор ДГУ зависит от бюджета, требований к работе и условий эксплуатации. Рассмотрим основные категории:

Бюджетные модели: Генераторы российского, турецкого или китайского производства подходят для периодической работы в течение нескольких часов в день. Они экономичны и имеют стандартный гарантийный срок до 12 месяцев.

Оптимальные варианты: Европейские генераторы, предназначенные для более продолжительной работы (до 12 часов в сутки), отличаются надежностью, экономичностью и имеют расширенный гарантийный срок до 36 месяцев.

Надежные модели: Предназначены для постоянной круглосуточной работы с минимальными перерывами на техобслуживание. Эти модели обладают высокой производительностью, низким уровнем шума и расширенным межсервисным интервалом.

Куда обратиться за помощью в выборе ДГУ

Подбор дизельного генератора требует знаний и ответственности, так как это сложное оборудование. Важно учесть все нюансы на этапах выбора, подключения и наладки. Если у вас нет времени углубляться в детали, лучше обратиться к специалистам, которые помогут найти нужную модель. Специалисты компании AllGen предоставят профессиональную консультацию и помогут выбрать оптимальный вариант, который будет соответствовать вашим потребностям.

Исполнение дизельных генераторов

При выборе типа исполнения генератора важно учитывать условия его эксплуатации:

На раме: Такие генераторы не имеют защиты от осадков и не подходят для использования на открытом воздухе без специального помещения.

В шумозащитном кожухе: Подходит для размещения рядом со скоплением людей, благодаря снижению уровня шума на 30 дБ и защите от внешних воздействий.

В блок-контейнере: Полная защита от погодных условий и критически низких температур, идеальный вариант для суровых российских условий.

Электропитание для опен-эйров: решение энергетических задач

Использование дизельных генераторов на массовых мероприятиях позволяет обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии для всей необходимой техники. Выбор подходящего типа генератора, будь то бюджетная модель или надежный вариант в блок-контейнере, зависит от специфики вашего мероприятия. ДГУ — это оптимальное решение для тех, кто хочет избежать сбоев в электроснабжении и создать комфортные условия для участников и гостей событий.