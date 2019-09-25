Как все-таки научиться петь?

«Научиться хорошо петь», — именно с таким желанием многие сегодня приходят в профильные студии, но оказывается, что между «хорошо» и «профессионально» лежит пропасть, поэтому не так много вокальных школ, где обучают петь именно профессионально. В последнее время, как в любительских, так и в профессиональных кругах на слуху «Центр профессионального вокала Сергея Павловского», и мы решили поговорить с самим основателем и руководителем центра Сергеем Павловским.

— Здравствуйте, Сергей! Вы успешный певец и композитор. А какое место в вашей жизни и карьере занимает именно педагогическая деятельность?

— Добрый день! Если честно, я перфекционист по своей природе, поэтому я никогда не делил то, чем занимаюсь, на главное и второстепенное. Стремление к совершенствованию и получение нового опыта, на мой взгляд, это как раз то, что делает тебя профессионалом. Именно поэтому к педагогической деятельности я отношусь крайне серьезно, постоянно совершенствуя свои навыки и разрабатывая новые методики.

— Как вы пришли к идее создания центра профессионального вокала?

— Если в двух словах, то это предложение, рожденное спросом. Я был в жюри многочисленных вокальных конкурсов, работал преподавателем профессионального вокала, и могу сказать, что многим исполнителям не хватает именно профессионализма, чтобы добиваться невероятных высот, причем это касается как новичков, так и прошедших обучение вокалистов. Нехватка знаний может испортить карьеру или замедлить творческий полет, поэтому был основан центр профессионального вокала, где мы обучаем не просто петь, а именно управлять своим голосом.

— А между этими понятиями действительно настолько большая разница?

— Она просто огромна. Можно следовать какой-то универсальной методике обучения, которая по-настоящему хорошая, но не учитывает индивидуальные особенности анатомии и физиологии. И на выходе мы получим, что человек научился петь, а контролировать свой голос нет. И он просто не знает, что делать дальше. Остаются проблемы, с которыми он не знает, как справляться, ведь делал же все более-менее правильно. Именно поэтому, наш Центр делает акцент как раз на персональной методике обучения, объединяющей какие-то общие базисы и индивидуальные анатомические, физиологические и даже психологические особенности.

— Это правда, что у вас есть своя авторская методика?

— Вы про «Сложные вещи простыми словами»? Да, я использую свой опыт и наблюдения, чтобы совершенствовать педагогический процесс в области вокала, что позволяет нашим ученикам получить именно то, зачем они пришли.

— Кого вы приглашаете в свою студию?

— Всех, вот абсолютно всех, поскольку все равно обучение проводится по уровням. Вы можете поставить своей конечной целью качественно петь в караоке или же на вечеринке, а можете стремиться к выступлению на международном вокальном конкурсе. В любом случае, мы учим управлять своим голосом, поэтому, даже пройдя базовый курс, вы получите представление относительно того, в каком направлении вам развиваться.

— Вы работали со многими профессионалами шоу-бизнеса. Какой опыт вам запомнился больше всего?

— Честно говоря, любое сотрудничество было для меня бесценным опытом, но наиболее запомнился, наверное, опыт работы с Сергеем Соседовым. Это объясняется тем, что мы близки по духу. Он настолько серьезно относится к своему делу, стараясь исправить даже мельчайшие недостатки, что рядом с ним невольно начинаешь совершенствоваться. Разносторонняя личность, профессионал с большой буквы. Но в целом, повторюсь, каждый опыт был для меня полезен.

— Спасибо, Сергей! Удачи вам и вашему центру!

— Спасибо!