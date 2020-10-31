Как выбрать первую гитару для обучения и не ошибиться? Практические советы для новичков от музыкальной школы

Научиться играть на гитаре сложно, но еще сложнее, если у вас некачественный инструмент. Для новичка и так физически сложно и неестественно зажимать струны, а тут еще и неудобная гитара. Удовольствия мало. Хороший инструмент облегчит вам обучение, играть на нем намного приятнее. Поэтому в этой статье вы узнаете советы, которые помогут вам выбрать хороший инструмент и наслаждаться, играя на нем.

Виды

1. Классическая гитара

На ней лучше всего играть пьесы, романсы, баллады, самостоятельные произведения, но она неплохо подходит и под остальные жанры.

Сама конструкция не рассчитана на большую силу натяжения, поэтому ставить металлические струны ни в коем случае нельзя — либо деформируется гриф, либо отлетит порожек. Не исключен вариант, что гитара просто «сложится».

И нейлоновые, и металлические выдерживают разве что стойкие советские гитары, но учится на них — не лучшее решение.

А вот на классике удобнее всего. Широкий гриф позволит растянуть пальцы, поэтому потом перейти на ту же акустику будет проще. При этом нейлоновые струны более мягкие, у них не такая сила натяжения, как у металлических, поэтому их проще зажимать, и они лучше подходят для новичков.

2. Акустическая

Более универсальна, имеет насыщенный тембр. Корпус и резонаторное отверстие больше, чем у классики. Благодаря этому и металлическим струнам, более звонкая и громкая.

Существует также разновидность — полуакустические. Это гитары, на которых есть звукосниматель, их можно подключить к усилителю, т.е. чаще всего эта гитара для больших выступлений. Для новичка нет смысла покупать такую. Она дороже, и если вы хотите просто играть в компании, то для этого неплохо подойдет классика, а акустика будет совсем хороша.

3. Электрогитара

Достаточно дорогая. На ней часто играют рок с перегрузом и другие жанры. Начинающим подходит только, если вы хотите играть именно на этом типе. В таком случае не стоит начинать с классики или акустики, думая, что потом перейдете на электрогитару. Есть небольшие отличия в игре, дополнительные приемы и техники, поэтому не теряйте время, а берите сразу её.

Цена

Ищите баланс. Играть на совсем дешевой гитаре некомфортно и сложно, особенно поначалу. Но при этом цена не всегда означает качество. Если вы новичок, то увидеть нюансы между гитарами с высокой ценой сложно, а вот ошибиться запросто. Выбирайте в среднем сегменте и не бросайтесь в крайности.

Внешний вид

Это важный критерий. Инструмент должен нравиться и вызывать эстетическое наслаждение. Чтобы вы смотрели на него и хотелось взять в руки, начать практиковаться.

Размер инструмента

Ориентируетесь на ваши габариты. Сядьте, как если бы вы уже собирались играть на ней. Должно быть удобно и комфортно. Если вы не ощущаете этого, то переходите к следующей модели.

Материал

Самые дешевые — полностью пластиковые гитары, но и звучание у них так себе. Оптимальный вариант для новичков: тополь — недорогой и хорошо выдерживает климатические условия. Также подойдет ольха. Далее чуть дороже идет ель, потом — клен и ясень, которые имеют более острое и яркое звучание.

Пошаговое руководство

Здорово, если вы можете взять с собой друга-музыканта, который поможет не ошибиться с выбором, но если нет, то руководство от школы 1musicfamily.ru убережет вас от разочарований:

Мнение эксперта всегда ценно, но не верьте на слово продавцам магазина: далеко не все из них добросовестные. Некоторые могут продать вам некачественный товар, потому что вы еще не разбираетесь. Будьте критичны, прислушивайтесь к тому, что вам советуют, но принимайте решение самостоятельно. Проверьте, нет ли волн на верхней и нижней деках. Для этого посмотрите сам корпус гитары, важно, чтобы поверхность была ровная. Проверьте герметичность подставки и нижнего порожка: там не должно быть зазоров, следов клея. Если не будет надежного крепления, то порожек может вскоре отвалиться из-за силы натяжения струн. Зачем чинить новую гитару, если можно изначально купить хорошую? Проверьте на трещины и царапины. Прямота грифа. Гриф обязательно должен быть ровный, это очень важно. Чтобы это проверить, приложите гитару так, как будто вы снайпер. Открытым глазом оцените ровность грифа — никаких волн быть не должно. Покрутите колки: они должны вращаться плавно и упруго. Оцените расстояние между струнами и ладами, оно должно быть примерно 2 мм. Если будет очень маленькое — струны будут дребезжать. При большом — будет трудно зажимать струны, а рука быстро устанет. Если гитара не бракованная, то расстояние можно отрегулировать прямо в магазине с помощью анкерного ключа. Проведите ладонью по грифу: порожки не должны царапаться. Это не такой серьезный изъян, если сама гитара вам подходит. Потом их можно подпилить. Проверьте ВСЕ лады на дребезжание. Для этого пройдитесь по каждой струне до конца грифа. Часто гитара хорошо звучит только на первых ладах, поэтому не забывайте о последних. Настройте гитару и попробуйте сыграть. Даже если не умеете. Для настройки используйте тюнер, а играть профессионально необязательно, важно просто послушать звучание. Достаточно пару раз провести по струнам, попробовать зажать аккорды. Посмотрите, насколько вам комфортно и приятно. Потом, если это возможно, попросите что-нибудь сыграть продавца или друга.

Что делать дальше?

Смело идите в магазин и используйте все советы при выборе. Начинать что-то новое всегда сложно, но не сдавайтесь и идите к цели. Ваш инструмент ждет вас!