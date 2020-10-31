Как выбрать первую гитару для обучения и не ошибиться? Практические советы для новичков от музыкальной школы
Научиться играть на гитаре сложно, но еще сложнее, если у вас некачественный инструмент. Для новичка и так физически сложно и неестественно зажимать струны, а тут еще и неудобная гитара. Удовольствия мало. Хороший инструмент облегчит вам обучение, играть на нем намного приятнее. Поэтому в этой статье вы узнаете советы, которые помогут вам выбрать хороший инструмент и наслаждаться, играя на нем.
Виды
1. Классическая гитара
На ней лучше всего играть пьесы, романсы, баллады, самостоятельные произведения, но она неплохо подходит и под остальные жанры.
Сама конструкция не рассчитана на большую силу натяжения, поэтому ставить металлические струны ни в коем случае нельзя — либо деформируется гриф, либо отлетит порожек. Не исключен вариант, что гитара просто «сложится».
И нейлоновые, и металлические выдерживают разве что стойкие советские гитары, но учится на них — не лучшее решение.
А вот на классике удобнее всего. Широкий гриф позволит растянуть пальцы, поэтому потом перейти на ту же акустику будет проще. При этом нейлоновые струны более мягкие, у них не такая сила натяжения, как у металлических, поэтому их проще зажимать, и они лучше подходят для новичков.
2. Акустическая
Более универсальна, имеет насыщенный тембр. Корпус и резонаторное отверстие больше, чем у классики. Благодаря этому и металлическим струнам, более звонкая и громкая.
Существует также разновидность — полуакустические. Это гитары, на которых есть звукосниматель, их можно подключить к усилителю, т.е. чаще всего эта гитара для больших выступлений. Для новичка нет смысла покупать такую. Она дороже, и если вы хотите просто играть в компании, то для этого неплохо подойдет классика, а акустика будет совсем хороша.
3. Электрогитара
Достаточно дорогая. На ней часто играют рок с перегрузом и другие жанры. Начинающим подходит только, если вы хотите играть именно на этом типе. В таком случае не стоит начинать с классики или акустики, думая, что потом перейдете на электрогитару. Есть небольшие отличия в игре, дополнительные приемы и техники, поэтому не теряйте время, а берите сразу её.
Цена
Ищите баланс. Играть на совсем дешевой гитаре некомфортно и сложно, особенно поначалу. Но при этом цена не всегда означает качество. Если вы новичок, то увидеть нюансы между гитарами с высокой ценой сложно, а вот ошибиться запросто. Выбирайте в среднем сегменте и не бросайтесь в крайности.
Внешний вид
Это важный критерий. Инструмент должен нравиться и вызывать эстетическое наслаждение. Чтобы вы смотрели на него и хотелось взять в руки, начать практиковаться.
Размер инструмента
Ориентируетесь на ваши габариты. Сядьте, как если бы вы уже собирались играть на ней. Должно быть удобно и комфортно. Если вы не ощущаете этого, то переходите к следующей модели.
Материал
Самые дешевые — полностью пластиковые гитары, но и звучание у них так себе. Оптимальный вариант для новичков: тополь — недорогой и хорошо выдерживает климатические условия. Также подойдет ольха. Далее чуть дороже идет ель, потом — клен и ясень, которые имеют более острое и яркое звучание.
Пошаговое руководство
Здорово, если вы можете взять с собой друга-музыканта, который поможет не ошибиться с выбором, но если нет, то руководство от школы 1musicfamily.ru убережет вас от разочарований:
- Мнение эксперта всегда ценно, но не верьте на слово продавцам магазина: далеко не все из них добросовестные. Некоторые могут продать вам некачественный товар, потому что вы еще не разбираетесь. Будьте критичны, прислушивайтесь к тому, что вам советуют, но принимайте решение самостоятельно.
- Проверьте, нет ли волн на верхней и нижней деках. Для этого посмотрите сам корпус гитары, важно, чтобы поверхность была ровная.
- Проверьте герметичность подставки и нижнего порожка: там не должно быть зазоров, следов клея. Если не будет надежного крепления, то порожек может вскоре отвалиться из-за силы натяжения струн. Зачем чинить новую гитару, если можно изначально купить хорошую?
- Проверьте на трещины и царапины.
- Прямота грифа. Гриф обязательно должен быть ровный, это очень важно. Чтобы это проверить, приложите гитару так, как будто вы снайпер. Открытым глазом оцените ровность грифа — никаких волн быть не должно.
- Покрутите колки: они должны вращаться плавно и упруго.
- Оцените расстояние между струнами и ладами, оно должно быть примерно 2 мм. Если будет очень маленькое — струны будут дребезжать. При большом — будет трудно зажимать струны, а рука быстро устанет. Если гитара не бракованная, то расстояние можно отрегулировать прямо в магазине с помощью анкерного ключа.
- Проведите ладонью по грифу: порожки не должны царапаться. Это не такой серьезный изъян, если сама гитара вам подходит. Потом их можно подпилить.
- Проверьте ВСЕ лады на дребезжание. Для этого пройдитесь по каждой струне до конца грифа. Часто гитара хорошо звучит только на первых ладах, поэтому не забывайте о последних.
- Настройте гитару и попробуйте сыграть. Даже если не умеете. Для настройки используйте тюнер, а играть профессионально необязательно, важно просто послушать звучание. Достаточно пару раз провести по струнам, попробовать зажать аккорды. Посмотрите, насколько вам комфортно и приятно. Потом, если это возможно, попросите что-нибудь сыграть продавца или друга.
Что делать дальше?
Смело идите в магазин и используйте все советы при выборе. Начинать что-то новое всегда сложно, но не сдавайтесь и идите к цели. Ваш инструмент ждет вас!