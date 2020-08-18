Птеродактиль наперевес с бас-гитарой и тиранозавр-вокалист с микрофоном в коротких лапках? В Екатеринбурге этим уже никого не удивишь. Кавер-группа «Поющие динозавры» не похожа ни на одну другую музыкальную команду в России и даже за её пределами. Участники ансамбля выступают на сцене в масках и костюмах, изображая доисторических животных.

«Поющие динозавры» — проект продюсерского центра ART&MAN entertainmant. Оригинальная идея екатеринбургских продюсеров «зашла» не только детям, но и взрослым. Необычную музыкальную команду приглашают на семейные торжества и городские концерты, корпоративы и фестивали, спортивные праздники и детские вечеринки. У малышей эти хвостатые музыканты чаще всего вызывают не страх, а интерес и восхищение.

Кто такие «Поющие динозавры»?

Среди музыкантов есть и подростки, и взрослые. Играют они в стиле рок. Поют на двух языках: русском и английском, что открывает безграничные возможности для привлечения аудитории. Особой популярностью пользуется шоу маршевых барабанов: доисторические ящеры с ударными инструментами — оригинальное решение для торжественных открытий всевозможных городских объектов, выставок, конференций и других мероприятий.

Состав кавер-группы: гитара — трицератопс Себастиан, бас-гитара — птеродактиль Антонио, ударные — мультизавр Амадей, вокал — тиранозавр Людвиг.

Послужному списку этой хвостатой команды позавидуют многие артисты, выступающие в традиционных жанрах.

Ребята участвовали в торжественном открытии фан-зоны FIFA Чемпионата мира по футболу 2018.

Стали хэдлайнерами международного фестиваля, проходившего в Саудовской Аравии.

Покорили публику на российском фестивале авиации и музыки «Крылья Сахалина».

Для детских праздников у группы разработано несколько стандартных программ, обязательно включающих интерактивный концерт, дино-дискотеку и чумовую фотосессию. Для масштабных городских мероприятий кавер-группа готова представить полноценное шоу, предназначенное для всей семьи. В ходе этой программы переодетые музыканты играют и поют хиты из культовых мультфильмов, а зрители танцуют и подпевают у сцены, фотографируются.

Один из основных принципов команды — только живая музыка и пение, никаких фонограмм. В этом может убедиться каждый, кто пригласит «Поющих динозавров» на свой праздник! Если вы устали от однообразных музыкальных групп и ищете что-то мощное с необычным визуальным эффектом, зовите динозавров и не бойтесь их :) Команда выезжает на мероприятия по всей стране.