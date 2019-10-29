Варя Краминова (группа «Хадн дадн»): Музыканты нужны на митингах

Концертная презентация нового альбома группы «Хадн дадн» под названием «EP Ностальгия», состоявшаяся 16 октября в старейшем московском клубе «16 тонн», превзошла все возможные ожидания. Во всём пространстве престижной клубной площадки было буквально некуда ступить ноге. Такого аншлага в «Тоннах», или, как сейчас принято говорить, солд-аута не было даже на выступлениях многих зарубежных исполнителей, не говоря уже об отечественных. К примеру, даже такие легенды дарк-фолка, как Current 93, когда-то собрали в этом же самом клубе значительно меньшую аудиторию. Более того, со сцены звучали именно ранее незнакомые песни группы, буквально в режиме реального времени становившиеся новыми хитами.

За полмесяца до этого «Хадн дадн» выступили на одной из крупнейших по численности протестных акций в столице за последнее время — митинге в поддержку политзаключённых на проспекте Сахарова. Там их увидели и услышали 25 тысяч человек, многие из которых были уже знакомы с творчеством группы, а многие, увы, просто ничего не поняли — что это, зачем и почему?... Тем не менее, музыка протеста сегодня — это не обязательно зачастую излишне пафосные и не сильно блещущие глубиной аранжировок рэперы или оппозиционно настроенная эстрада вроде Алексея Кортнева, а в том числе и такие интеллектуальные и не перестающие экспериментировать музыканты, как «Хадн дадн», которых с уверенностью можно назвать если и не самой главной инди-группой страны, то уж наверняка одной из ведущих.

За 4 года своего существования «Хадн дадн» выпустили уже пять альбомов, дали множество концертов, включая выступления на моднейших хипстерских фестивалях, были отмечены премией Jager Music Awards и похвалой от таких именитых продюсеров и знатоков современной музыки, как, например, Олег Нестеров и Леонид Бурлаков, а также параллельно осуществили ещё один не менее яркий проект — «Созвездие отрезок», в рамках которого в том числе и посотрудничав со знаменитым авангардным саксофонистом Сергеем Летовым. Но если поначалу группу соотносили с такими музыкальными направлениями, как синтипоп или даже фолк, то «Хадн дадн» в нынешнем виде — это довольно-таки яростно звучащий коллектив с прекрасно сыгранной и весьма драйвовой ритм-секцией в виде барабанщика Никиты Черната и басиста Сергея Какуркина, и с пронзительным и хорошо поставленным вокалом Варвары Краминовой, попутно дополняющей общую звуковую картину атмосферными клавишными. Но, собственно, и Варя сегодня — это уже совсем не трепетная русская берёзка, а очень даже импульсивная фронтвумен, заводящая публику с пол-оборота.

Конечно же стоит сказать и о текстах песен группы, завораживающих своей простотой, иронией и частым использованием имён собственных, в том числе и географического характера. Помимо уже снискавшего славу всенародного хита «Мы сегодня дома», многим полюбились такие песни, как «Армяне», «Сызрань», «Рязань», «Казань», «Нахичевань», «Таганрог», «Новосибирск» и «Москва». В новой же программе появилось очередное такое «географическое открытие» под названием «Белорусская», посвящённая одноимённой станции московского метрополитена. И можно даже не сомневаться, что в скором времени эта песня тоже станет хитом у той самой продвинутой молодёжи, которая является сегодня основной движущей силой участившихся протестных акций в России.

После такого поистине триумфального концерта мы немного пообщались с Варей:

— 29 сентября вы выступили на митинге в поддержку политзаключённых в Москве. И если молодёжная аудитория восприняла ваш сет на ура, то представители старшего поколения потом в соцсетях выражали в лучшем случае недоумение... Насколько, по вашему мнению, важна культурная составляющая протестной движухи? Ведь те же оба майдана в Украине состоялись во многом благодаря именно поддержке ведущих музыкальных исполнителей, а у нас вот как-то до сих пор в особенности олдскульные оппозиционеры брюзжат на тему: «вот зачем превращать митинг в концерт?»... Почему так происходит?

— Ну вот, честно говоря, выступление на митинге — очень странный формат, и он совсем не похож на концерт, потому что часть публики совершенно не готова воспринимать то, что ты придумал, считаться с твоим лирическом героем; им хочется махать флагами и выражать недоумение, а не врубаться с полпинка в чужую незнакомую музыку с непростыми текстами.

Мне очень понравилось петь на Сахарова, песни приобретали дополнительный контекст, становились острей, мы играли их с теплом и любовью к нашей стране, и было много людей, которые откликнулись и стали нас слушать после митинга, но были и те, с которыми мы мягко говоря не совпали нашим ласково-грозным вайбом. Музыканты нужны на митингах, чтобы укрепить чувство солидарности.

— Как можно было убедиться, группа «Хадн дадн» явно не из тех артистов, которые вроде как вне политики... Это такое в принципе сознательное и последовательное выражение позиции? Или же вам, как и очень многим из вашего поколения, выросшего при Путине и не жившего ни при ком другом, просто-напросто надоело такое положение вещей в стране?

— Мы выступили на митинге, потому что солидарны с несправедливостью Московского дела. Мы делаем музыку и транслируем через нее свою любовь к миру, несмотря на его грандиозное несовершенство, и не можем никак закрывать глаза на это гнетущее несовершенство, потому что оно прогрессирует и поглощает все и всех.

— Вы по-настоящему удивляете творческой активностью, не вполне характерной для современных групп — выпускаете по два альбома в год, а также с не меньшей интенсивностью работаете и над сайд-проектом «Созвездие отрезок»... Как удаётся находить столько сил на всё это, в том числе и в связи с тем, что наверное только лишь музыкальным творчеством вряд ли можно обеспечить минимальный прожиточный уровень? Или вас действительно так вот прёт, что всё происходит легко и само-собой?

— Нас очень сильно прёт, и у нас появился в Хадн дадн полноценный рабочий режим, потому что мы проводим большую часть времени у нашего чудесного басиста Сережи в деревне и работаем неустанно! В последнее время удается сводить концы с концами с помощью музыки, и это ещё больше освобождает нам руки. «Созвездие» тоже скоро прогремит, когда мы доделаем наш новый альбом. Главное, что и Хадн дадн, и Созвездие состоят из настоящих друзей и потрясающих людей, которые живут музыкой. Мы друг друга поддерживаем и тянем вперед, как такой жирный луч.

— Что из себя представляет проект «Щепки»? Это просто такие самостоятельные короткие музыкальные зарисовки? Или наброски к какому-то новому релизу?

— Щепки — это отдельный проект, в котором я полностью реализую себя и создаю музыку из собственных голосов и подручных средств с минимумом электронных инструментов. Это неоконченные песни, которые превращаются в треки с помощью зацикливания и различных экспериментов. Обязательно будет концерт «Щепок» с большим хором и другими приколами, но я ещё не знаю, когда именно!

— Новая программа, презентованная вами 16 октября, звучит в целом заметно жёстче, чем предыдущие. Да и на сцене вы отрываетесь по полной. Это эффект уже такой как бы сыгранности коллектива за годы функционирования? Или же вы специально решили добавить такой драйвухи?

— Аранжировки к презентации «EP Ностальгии» мы делали все вместе с Никитой Чернатом и Сережей Какуркиным в деревне, и там каждый из нас выразился, как мог. А ещё мы отталкивались от окрепшего лирического героя новых песен, который повзрослел и стал даже визжать.

— Кто вам, кстати, делает такие красивые костюмы? В частности, и ваш такой салатовый прикид, и интересное имиджевое решение у бас-гитариста Сергея?

— Это я пришла целенаправленно на склад тканей, не имея никакого художественного замысла, и периодически встречала разные ткани, которые говорили: «Я буду Никита», «а я буду Сережа», «а я буду Варя». Так придумались костюмы, а потом Ксюша Новикова и Настя Агеева, знатоки мод и мастера кроя, сшили костюмы из этих тканей в экстремальные сроки.

— Если не ошибаюсь, песню «Ночной ларёк» с вами вместе исполнили гитарист группы «Маша и медведи» и ещё одна девушка на вокале? Это такой разовый эпизод или какая-то возможная долгосрочная коллаборация?

— Рита Меджович — солистка группы «Сад имени Федора» и мой замечательный друг, «Ночной ларек» мы написали с ней вдвоем, и у нас назревает ещё одна совместная песня, а в планах ещё много совместных песен! В «Ночном Ларьке» предполагался оглушительный соляк, сочиненный Сережей Какуркиным, и этот соляк так и требовал какого-нибудь легендарного гитариста, и тогда Сереже (который не только басист «Хадн дадн», но и звукорежиссёр «Маши и медведей») пришло в голову позвать Вячеслава Мотылева.

— После абсолютно битком набитого «16 тонн» вы как-то ощущаете некоторый переход на новый уровень популярности? Что дальше — большой тур по стране? Или ещё бОльшие площадки вроде «Главклуба», например?

— Наша популярность растет плавно и приятно, на прошлый концерт в тоннах пришло на сто людей меньше, а на этом было уже солиднее, и все пели слова всех старых песен. Для того, чтобы переходить на бо́льшие площадки, нужно очень много работать, чем мы и собираемся заниматься. В планах доделать и выложить «EP Ностальгию», снять клип и приступать к работе над следующим альбомом.

— Кто из коллег по отечественной инди-сцене вам наиболее интересен? И, в свою очередь, кто из исполнителей, как западных, так и российских, в наибольшей степени повлиял на «Хадн дадн»? На какой музыке вы росли, если так можно выразиться?

— Я росла на советских мюзиклах Алексея Рыбникова, на Queen, The Beatles, Eurythmics и Жанне Агузаровой. А сейчас слежу за Ильёй Мазо, Садом им. Федора, группой «Терпение», за Юлей Накаряковой, и очень жду следующего альбома нашего экс-басиста Анатолия Яцкова, проект Zu Ye Fa. Всем советую все это послушать и сходить обязательно на концерты этих групп, потому что каждая из них в лайве — это абсолютно уникальный опыт, мощный и поразительный. Например, Сережа Дмитриев из «Терпения» забрал зрителей, бешено станцевав, а Рита Меджович просто птица, вопль отчаянья и печали, катарсический восторг, а Юля Накарякова — невероятная глубина и самая суть, а Илья Мазо в компании с ярким и пластичным Димой Гудничевым — arca-барды, завораживающие хтонической дискотекой, а Zu Ye Fa — просто восходящая рок-звезда.