Алексей Навальный, находясь в тюрьме, сам того не зная, написал текст песни для группы Элизиум

Оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал у себя в Инстаграм про то, как ему сидится в тюрьме. Он представил, что его заключение — это некое космическое путешествие.

Взяв слова этого поста Алексея, музыканты группы Элизиум превратили его в песню. И поблагодарили политика за отличный текст.

От себя они добавили только текст припева, с рифмой. В остальном это просто зачитка описания мыслей Навального о тюремной камере.

«Теперь ты ещё и автор песен» — прокомментировали они выход нового трека, обращаясь к новому соавтору, который сам того не зная и не ожидая, им стал.

Как вы помните, Элизиум отвечает за космос-рок на российской панк-сцене.



Итак, трек «Привет, это Навальный». Музыка — группа Элизиум. Текст — Алексей Навальный.