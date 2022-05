Вышел анимационный клип на «Here Comes the Sun» The Beatles

Смотреть >>

Youtube-канал The Beatles представил видео на песню «Here Comes the Sun» 1969 года. Его сделали Аласдер Бротерстон и Джок Муни из студии Trunk Animation. В клипе использована анимация, а также архивные фото и видео.

Фотоснимки, сделанные Линдой Маккартни, пролетают мимо инструментов, поднимаясь над ударной установкой Ринго Старра, образуя гигантское золотое солнце.

Затем начинается анимация, где мы видим ступни участников Великолепной Четверки, которые пересекают знаменитую дорогу. Клип завершается кадрами видеозаписи, сделанными на заключительной фотосессии группы в августе 1969 года, почти за год до того, как они объявили о своем распаде. Битлы стоят в Титтенхёрст-парке (Tittenhurst Park) в Англии, в окружении полевых цветов.

Песня «Here Comes the Sun» исполнена Джорджем Харрисоном и вошла в битловский альбом «Abbey Road», которому в этом году исполняется полвека. Пластинка стала последней совместной работой всех четырех участников The Beatles.

В новом ролике представлен микс 2019 года «Here Comes the Sun» из переиздания «Abbey Road», посвященного 50-летию, которое вышло в сентябре. Это ремикс продюсера Джайлса Мартина — сына уважаемого продюсера Beatles Джорджа Мартина, а также звукорежиссера Сэма Окелла.

Кстати, празднование юбилея пластинки будет отмечаться в московском клубе ТеатрЪ 9 ноября, где пройдет #1969FEST. 12 групп на двух сценах представят значимые группы 1969 года — помимо The Beatles, это The Rolling Stones, Black Sabbath, King Crimson, Procol Harum, Creedence Clearwater Revival и другие.