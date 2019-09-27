Два часа без отрыва от монитора: интервью Михаила Козырева на канале Ещёнепознер

На канале #ещенепознер его ведущий Николай Солодовников поговорил с Михаилом Козыревым. Разговор получился очень живым и информативным. Там и о «Нашем радио» и о «Максимумуе» и о «Нашествии», разумеется. Но даже без всего этого программа захватит интерес любого меломана. Там много совсем не про «русский рок».

«Удивительный чувак этот Козырев — увлеченный, настоящий, причем с возрастом он стал настоящее» — из ёмких комметов под видео.

«Наше Радио в 2019 году — загипсованный призрак, дрейфующий в тумане» — М. Козырев о нынешнем эфире «Нашего».