Макс Иванов (Торба на Круче) представил новую песню «Ждать» и очень питерское видео

Новая песня появилась на официальном YouTube канале группы из Санкт-Петербурга Торба на Круче, но сказано, что это сингл вокалиста Макса Иванова.

Песня «Ждать» состоит из припева, которых включает в себя лишь одно это слово и двух коротких куплетов. В них рассказывается о простых вещах — ожидании и долгожданной встрече и чем-то, что нужно понять из текста самому.

Видеоклипа к песне нет — это просто нарезка черно-белых фото автора, бродящего по питерским дворам.

Записано на студии Евгения Панкова «JekoMidi» в Москве, 2021 г.

