Mtv Unplugged бывшего фронтмена Oasis Лиама Галлахера появился в YouTube

Смотреть здесь и сейчас >>

MTV Unplugged бывшего фронтмена Oasis Лиама Галлахера (Liam Gallagher) был сыгран 3 августа и показан 27 cентября. Музыканту, помимо участников его группы, аккомпанировал живой оркестр из 24 музыкантов и вокалистов.

Сегодня концерт появился в Youtube. Смотри, пока не удалили за авторские!

На 51-минутном видео преставлено 12 песен, среди которых треки из сольных проектов Лиама, включая новый альбом «Why Me? Why Not», выпущенный совсем недавно и дебютную пластинку «As You Were».

Не обошлось без хитов времен Оазис — это «Some Migh Say», «Cast No Shadow», «Stand By Me» и «Champagne Supernova». На видео «анплагта», увы, не хватает исполненных на этом концерте «Bold», «One of Us» и «Natural Mystic» Боба Марли.

Поклонники ждали этого концерта 23 года, сама группа Oasis сыграла знаменитый Unplugged на MTV еще в 1996 году.

Фото Jake Green с сайта mtv.co.uk