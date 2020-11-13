На Youtube-канале Сплин впервые появился клип на «Моя любовь» 1997 года

Ранее в Ютубе он был залит только на некоем фанатском канале в качестве 240p (очень плохом), клип был записан с телеэфира.

На канале Сплина видео «Моя любовь» впервые в интернете появилось без каких-либо логотипов и в лучшем качестве. Которое, все же, желает оставлять лучшего.

Песня вышла на третьем студийном альбоме группы 1997 года «Фонарь под глазом». Принято считать, что именно после выхода этого альбома Сплин стал известен широкой публике.

Клип на «Моя любовь» был снят в апреле 1997 режиссером Игорем Периным. Хотя Википедия на странице альбома утверждает, что съемки проходили годом ранее. В любом случае, на 2020 год с года выхода этого клипа прошло 23 года и, как можно понять, оригиналы, увы, были утеряны.

Были же времена — можно было курить в кадре и не париться.