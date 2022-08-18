Рок-календарь на 4 сентября

04 сентября 1993 года В легендарном питерском клубе «Там-Там» прошло первое выступление группы Tequilajazzz. Эта дата считается днем рождения группы 04 сентября 1966 года Родилась Янка Дягилева — рок-певица, поэтесса 04 сентября 1960 года Родился Ким Тайл (Kim Thayil) — гитарист Soundgarden 04 сентября 1956 года Родился Блэки Лоулесс (Blackie Lawless) — вокалист и басист WASP 04 сентября 1951 года Родился Мартин Чамберс (Martin Dale Chambers) — основатель и ударник Pretenders