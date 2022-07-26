Рок-календарь на 5 августа
05 августа 1971 года
Родился Джаред Хассельхофф (Jared Hasselhoff) — бас-гитарист Bloodhound Gang
05 августа 1967 года
Родился Михаил Натанович Козырев
Культовый современник: бывший генеральный продюсер радиостанции «Максимум». Автор и генеральный продюсер радиостанций «Наше радио», «Радио Ultra», «Best FM». Автор и организатор фестиваля «Нашествие», рок-марафона «Всё в наших руках», «SOSтрадание». Актер в спектаклях и фильмах театра «Квартет И».
Лауреат национальной премии Попова, премий «Медиаменеджер года», «Овация», «Триумф», «Знак качества» и «ТЭФИ».
Главный популяризатор современной рок музыки в России.
05 августа 1967 года
Pink Floyd выпустили первый альбом «The piper at the gates of dawn»
Это единственный альбом записанный под руководством Сида Баррета, который был основным автором песен и творческим лидером группы в тот период.