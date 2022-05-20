Рок-календарь на 8 ноября

08 ноября 1964 года Родился Джимми Мюррисон (Jimmy Murrison) — гитарист и вокалист Nazareth 08 ноября 1957 года Родился Порл Томпсон (Porl Thompson) — художник, гитарист, вокалист и один из основателей The Cure 08 ноября 1956 года Родился Гервиг Рюдисер (Herwig Rudisser) — вокалист Opus 08 ноября 1951 года Родился Стас Намин — музыкант, композитор, худодник, режиссёр. Основатель группы «Цветы» 08 ноября 1946 года Родился Рой Вуд (Roy Wood) — вокалист и скрипач The Move, Electric Light Orchestra и Wizzard