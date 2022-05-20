Рок-календарь на 8 ноября


08 ноября 1964 года

Родился Джимми Мюррисон (Jimmy Murrison) — гитарист и вокалист Nazareth

08 ноября 1957 года

Родился Порл Томпсон (Porl Thompson) — художник, гитарист, вокалист и один из основателей The Cure

08 ноября 1956 года

Родился Гервиг Рюдисер (Herwig Rudisser) — вокалист Opus

08 ноября 1951 года

Родился Стас Намин — музыкант, композитор, худодник, режиссёр. Основатель группы «Цветы»

08 ноября 1946 года

Родился Рой Вуд (Roy Wood) — вокалист и скрипач The Move, Electric Light Orchestra и Wizzard

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