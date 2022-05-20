Рок-календарь на 10 ноября


10 ноября 1978 года

Queen выпустили альбом «Jazz»

10 ноября 1972 года

Родился Владимир Ткаченко — автор, вокалист и гитарист группы «Ундервуд»

10 ноября 1967 года

Родился Эндрю Воулс (Andrew Vowles) — один из основателей Massive Attack

10 ноября 1966 года

Родился Стив Маки (Stephen «Steve» Patrick Mackey) — басист Pulp

10 ноября 1947 года

Родился Грег Лейк (Greg Lake) — вокалист и басист King Crimson и Emerson, Lake & Palmer

10 ноября 1944 года

Родился Тим Райс (Tim Rice) — писатель, соавтор рок-опер Эндрю Ллойд Веббера

Автор либретто рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» и многих других.

10 ноября 1928 года

Родился Эннио Морриконе (Ennio Morricone), итальянский композитор, руководитель оркестра, диржер

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