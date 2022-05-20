Рок-календарь на 10 ноября
10 ноября 1978 года
Queen выпустили альбом «Jazz»
10 ноября 1972 года
Родился Владимир Ткаченко — автор, вокалист и гитарист группы «Ундервуд»
10 ноября 1967 года
Родился Эндрю Воулс (Andrew Vowles) — один из основателей Massive Attack
10 ноября 1966 года
Родился Стив Маки (Stephen «Steve» Patrick Mackey) — басист Pulp
10 ноября 1947 года
Родился Грег Лейк (Greg Lake) — вокалист и басист King Crimson и Emerson, Lake & Palmer
10 ноября 1944 года
Родился Тим Райс (Tim Rice) — писатель, соавтор рок-опер Эндрю Ллойд Веббера
Автор либретто рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» и многих других.