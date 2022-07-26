Рок-календарь на 11 августа 11 августа 1998 годаСостоялся первый концерт Rolling Stones в России — на стадионе Олимпийском в Москве11 августа 1978 годаРодился Виктор Новиков — клавишник группы МультFильмы"11 августа 1976 годаРодился Бен Гиббард (Ben Gibbard) — вокалист Death Cab for Cutie11 августа 1968 годаBeatles основали лейбл «Apple Records»11 августа 1962 годаРодился Браги Оулафссон (Bragi Olafsson) — басист Sugarcubes11 августа 1957 годаРодился Ричи Рамон (Richie Ramone) — барабанщик Ramones