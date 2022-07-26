Рок-календарь на 11 августа


11 августа 1998 года

Состоялся первый концерт Rolling Stones в России — на стадионе Олимпийском в Москве

11 августа 1978 года

Родился Виктор Новиков — клавишник группы МультFильмы"

11 августа 1976 года

Родился Бен Гиббард (Ben Gibbard) — вокалист Death Cab for Cutie

11 августа 1968 года

Beatles основали лейбл «Apple Records»

11 августа 1962 года

Родился Браги Оулафссон (Bragi Olafsson) — басист Sugarcubes

11 августа 1957 года

Родился Ричи Рамон (Richie Ramone) — барабанщик Ramones

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