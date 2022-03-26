Ðîê-êàëåíäàðü íà 22 äåêàáðÿ
22 äåêàáðÿ 1967 ãîäà
Ðîäèëñÿ Ðè÷è Ýäâàðäñ (Richey Edwards) — ãèòàðèñò è àâòîð ïåñåí Manic Street Preachers
22 äåêàáðÿ 1949 ãîäà
Ðîäèëñÿ Ìàéêë Îñáîðí (Michael Osborne) — ãèòàðèñò è âîêàëèñò Axe
22 äåêàáðÿ 1949 ãîäà
Ðîäèëñÿ Ìîðèñ Ãèáá (Maurice Gibb) — âîêàëèñò è ãèòàðèñò Bee Gees
22 äåêàáðÿ 1949 ãîäà
Ðîäèëñÿ Ðîáèí Ãèáá (Robin Gibb) — âîêàëèñò è àâòîð ïåñåí Bee Gees
22 äåêàáðÿ 1948 ãîäà
Ðîäèëñÿ Ðèê Íèëüñåí (Rick Nielsen) — ãèòàðèñò Cheap Trick
22 äåêàáðÿ 1944 ãîäà
Ðîäèëñÿ Áàððè Äæåíêèíñ (Barry Jenkins) — áàðàáàíùèê Animals