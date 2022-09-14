Рок-календарь на 29 сентября
29 сентября 1967 года
Родился Бретт Андерсон (Brett Anderson) — вокалист и фронтмен Suede
29 сентября 1963 года
Родился Лес Клейпул (Les Claypool) — бас-гитарист Primus
29 сентября 1963 года
Родился Алексей Паперный — поэт, гитарист и основатель группы Паперный Т.А..М..., арт-директор клуба «Китайский летчик Джао Да»
29 сентября 1948 года
Родился Марк Фарнер (Mark Farner) — гитарист, вокалист, автор песен, основатель и лидер Grand Funk Railroad
29 сентября 1935 года
Родился Джерри Ли Льюис (Jerry Lee Lewis)