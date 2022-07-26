Рок-календарь на 30 июля

30 июля 1977 года

Родился Иан Уоткинс (Ian Watkins) — вокалист, один из основателей Lostprophets

В 2013 году был осужден по обвинению в педофилии и приговорен к 35 годам лишения свободы.

30 июля 1968 года

Родился Шон Мур (Sean Moore) — барабанщик Manic Street Preachers

Также на некоторых записях он исполнял партии трубы.

30 июля 1966 года

Родился Крейг Ганнон (Craig Gannon) — гитарист The Smiths, The Bluebells, The Adult Net

30 июля 1958 года

Родилась Кейт Буш (Kate Bush) — британская певица, композитор и музыкант-мультиинструменталист

В конце 2012 года Кейт Буш было присвоено звание командора ордена Британской империи.

30 июля 1946 года

Джеффри Хаммонд-Хаммонд (Jeffrey Hammond-Hammond) — басист Jethro Tull

30 июля 1936 года

Бадди Гай (Buddy Guy) — американский блюзовый гитарист