Рок-календарь на 31 августа

31 августа 1995 года

В Кливленде открылся Музей и Зал славы Рок-н-Ролла

Кливленд обосновывал свои претензии называться родиной рок-н-ролла открытием радио WMMS и тем, что там работал DJ Alan Freed, придумавший термин «rock ’n’ roll»

31 августа 1966 года

Родилась Дениз Джонсон (Denise Johnson) — бэк-вокалистка Primal Scream

31 августа 1961 года

Родился Дмитрий Умецкий — бас-гитарист, один из основателей Наутилус-Помпилиус

31 августа 1948 года

Родился Рудольф Шенкер (Rudolf Schenker) — гитарист Scorpions

31 августа 1945 года

Родился Вaн Моррисон (Van Morrison) — ирландский автор-исполнитель

Известный своей уникальной «рычащей» манерой исполнения и гибридом фолк-музыки (в том числе народных ольстерских мотивов) с американскими стилями — блюзом, соулом, джазом и госпелом. Мультинструменталист, который играет на гитаре, клавишных, ударных, саксофоне и губной гармошке. Для обозначения его творчества музыковедами изобретён особый термин — «кельтский соул».

31 августа 1945 года

Родился Боб Уэлч (Bob Welch) — вокалист и гитарист Fleetwood Mac