Фестиваль Чернозём-2021 открыл продажу мерча

Футболки и шоперы с Красной Накидкой, Волком, Котом-панком с улицы Лизюкова и знаменитой воронежской Аленкой можно приобрести на сайте фестиваля — https://shop.chernozemrock.ru/



Футболки и шоперы представлены в двух цветах — белом и чёрном. Размеры — S, M, L, XL или XXL— можно выбрать в карточках товаров.



Для заказа нужно добавить понравившиеся товары в корзину, ввести контакты и адрес, после менеджер свяжется и сообщит подробности.



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