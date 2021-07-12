Фестиваль Чернозём-2021 открыл продажу мерча

Фестиваль Чернозём-2021 открыл продажу мерча

 

12 июля 2021 года

Футболки и шоперы с Красной Накидкой, Волком, Котом-панком с улицы Лизюкова и знаменитой воронежской Аленкой можно приобрести на сайте фестиваля — https://shop.chernozemrock.ru/

Футболки и шоперы представлены в двух цветах — белом и чёрном. Размеры — S, M, L, XL или XXL— можно выбрать в карточках товаров.

Для заказа нужно добавить понравившиеся товары в корзину, ввести контакты и адрес, после менеджер свяжется и сообщит подробности.

Доставка осуществляется по всему миру!

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