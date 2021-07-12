Фестиваль Чернозём-2021 открыл продажу мерча
Футболки и шоперы с Красной Накидкой, Волком, Котом-панком с улицы Лизюкова и знаменитой воронежской Аленкой можно приобрести на сайте фестиваля — https://shop.chernozemrock.ru/
Футболки и шоперы представлены в двух цветах — белом и чёрном. Размеры — S, M, L, XL или XXL— можно выбрать в карточках товаров.
Для заказа нужно добавить понравившиеся товары в корзину, ввести контакты и адрес, после менеджер свяжется и сообщит подробности.
Доставка осуществляется по всему миру!