Фестиваль ЧЕРНОЗЕМ 2021 перенесен на конец сентября

Фестиваль ЧЕРНОЗЕМ 2021 перенесен на конец сентября

 

27 июля 2021 года

В связи с коронавирусными ограничениями, организаторы объявили новые даты проведения фестиваля Чернозём — 24, 25, 26 сентября 2021.

Как сообщают организаторы, после заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом и переговоров с правительством Воронежской области было принято непростое решение о переносе мероприятия на чуть более поздние даты, так как безопасность гостей — превыше всего.

Сейчас организаторы работают над тем, чтобы сохранить весь лайн-ап: проведены переговоры со всеми артистами, и хедлайнеры уже подтвердили возможность выступить в новые даты. По остальным участникам информация появится в ближайшее время, большинство из них предварительно подтвердили участие.

Билеты обменивать не нужно — они будут действительны на новые даты.

Организаторы изучили опыт проведения других массовых мероприятий и предварительно сообщают, что в случае, если этого будет требовать эпидемиологическая обстановка, для входа на фестиваль может потребоваться один из следующих документов: сертификат о перенесённой болезни, отрицательный ПЦР-тест (сейчас обсуждается вопрос организации ПЦР-тестирования рядом с территорией фестиваля для удобства зрителей) или сертификат о вакцинации. Точная информация о необходимости предоставления каких-либо документов на входе будет опубликована чуть позже.

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