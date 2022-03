Умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс

Чарли Уоттс (Charlie Watts), барабанщик одной из величайших рок-групп в рок-н-ролле Rolling Stones, умер в возрасте 80 лет.

«Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи. Чарли был любимым мужем, отцом и дедом, а также, как участник Rolling Stones, одним из величайших барабанщиков своего поколения»,

— говорится в сообщении лондонского публициста Бернарда Доэрти информационному агентству PA Media.

Эта новость пришла через несколько недель после сообщения, что Уоттс пропустит турне группы по США, чтобы оправиться от перенесенной медицинской процедуры. В 2004 году у него диагностировали рак горла.

Среди сообщений о смерти Чарли, можно процитировать Ринго Старра, его коллегу из Битлз, которых всегда называли главными соперниками «Роллингов». Ринго написал в твиттере: «Да благословит Бог Чарли Уоттса, мы будем скучать по тебе». Пол Маккартни описал Уоттса как «прекрасного парня» и «фантастического барабанщика», который был «твердым, как скала („steady as a rock“)».

Чарли Уоттс был четким биением сердца The Rolling Stones на протяжении почти 60 лет, с тех пор, как присоединился к коллективу в 1963 году, после того, как группа уволила нескольких других барабанщиков. И никогда не шло речи о какой-либо замене. «Чарли дает мне свободу летать на сцене», — заметил однажды гитарист Кейт Ричардс.

Уоттс помог стать Rolling Stones, наряду с The Beatles, одной из групп, которые принесли рок-н-ролл в массы. Первыми были, ныне ставшие классикой (I Can’t Get No) Satisfaction, Jumpin ’Jack Flash, Get Off My Cloud, Sympathy for Devils и другие.

