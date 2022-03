Daft Punk попрощались видео «Эпилог»

Дуэт электронщиков из Франции представил 8-минутный ролик Epilogue. Можно догадаться, что тем самым Daft Punk объявили о завершении карьеры. В финале появляются даты: 1993-2021. День выбран тоже не случайно — 02.22.2021 — что весьма в духе электронного саунда. Дата появляется первым кадром прощального видео.

Это не музыкальный трек, это мини-фильм, основное действие происходит в тишине. Том Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо идут по пустыне, и после некоторых событий (не будем спойлерить) из двух участников в кадре остается только один, он исчезает вдали. Эти кадры мы уже видели в их «Veridis Quo».

Ближе к концу видео звучит фрагмент их давней «Touch», вошедшей в 2013 году на альбом «Random Access Memories». «Hold on. If love is the answer you’re home» (Держись, если любовь — это ответ, то ты дома) — затягивает детский хор, подобно пению ангелов.

Может быть, проект продолжит выпуск альбомов, просто распался сам дуэт?

Duft Punk была группой-долгожителем, она просуществовала 28 лет. За столь длительную карьеру было выпущено всего 4 студийных альбома. Даже те, кто не помнит этого названия, наверняка слышали хит «Get Lucky» с вокалом приглашенного Фаррелла Уильямса. Песня была удостоена двух премий «Грэмми» в категориях «Запись года» и «Лучшее исполнение дуэтом или группой». Саунд дуэта сопровоздает и хит The Weeknd «I Feel It Coming».

Прощальное видео Duft Punk стремительно набирает просмотры, и пока писалась эта новость, счетчик просмотров обновился на еще миллион всего за несколько минут.