In strict confidence и [:SITD:] выступят в Москве

Тяжелая поступь индустриальных ритмов, механический рокот, гнев, неистовство и романтизм нового времени, пропущенный через дисторшн. Вечер темной электроники с двумя ведущими группами жанра из Германии!

In strict confidence — немецкая электро-индустриальная группа, чей первый хит «Industrial Love» покорил европейские андеграундные клубы еще в 1999 году. Переслушивая богатую дискографию группы сегодня, можно обнаружить как довольно прямолинейные и ориентированные на танцпол EBM-работы, так и эпичную электро-готику, замысловатые экспериментальные альбомы, записанные совместно с IDM-проектом Hecq, влияния даб-степа и даже композицию «Morpheus», в припеве которой звучит фрагмент из стихотворения А.С. Пушкина «Ко Сну». Однако несмотря ни на что In strict confidence удалось пронести через время и эксперименты все свои главные узнаваемые черты, и на концертах группа без труда приводит свои старые и новые композиции к общему знаменателю.



[:SITD:] — повелители индустриальных танцполов, которые почти два дестяка лет раскачивают андеграундные клубы и крупные фестивальные площадки своим сокрушительным битом и пулеметными басовыми линиями на стыке dark-electro и EBM. С механической точностью выверенное звучание, бесстрастные ритмические конструкции и цепкие синтезаторные мелодии выстраивают идеальные декорации мрачного будущего из романов-антиутопий, а язвительные вокалы c яростью сообщают свое несогласие с путем, по которому движется современное человечество. [:SITD:] вернутся к нам новым альбомом «Stunde X» и лучшим из своей дискографии.