Квартет Абба записал две новых песни. Да, они объединились для выпуска альбома

Шведская группа ABBA воссоединилась для выпуска альбома и обещают выпустить альбом из десятка песен. Это после распада группы, разводов пар и 40-летнего перерыва. Первыми в общем доступе появились две новые песни Аббы. Себя в нынешнем обличье музыканты не показали, ограничившись нарезкой их видеохроники.

Название новой пластинке, по различным сообщениям, «Abba Voyage» и релиз намечен на 5 ноября. Явно намек на тур? В планах у Аббы 2021 года разлива — серия выступлений, но увы, не живьём, а в духе нынешнего тренда — в виртуальной реальности. Однако дело не в коронавирусных ограничениях. Это будут настоящие концерты на сцене с музыкантами, а вот сами участники Аббы будут представлены голограммами. Их молодые «копии» будут двигаться при помощи специальных сенсоров, которые фиксировали движения уже постаревших участников ABBA.

На фото участники Аббы в футуристичных костюмах с сенсорами, которые использовались для подготовки к виртуальному туру.