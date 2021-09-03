Квартет Абба записал две новых песни. Да, они объединились для выпуска альбома

Квартет Абба записал две новых песни. Да, они объединились для выпуска альбома

 

03 сентября 2021 года

Шведская группа ABBA воссоединилась для выпуска альбома и обещают выпустить альбом из десятка песен. Это после распада группы, разводов пар и 40-летнего перерыва. Первыми в общем доступе появились две новые песни Аббы. Себя в нынешнем обличье музыканты не показали, ограничившись нарезкой их видеохроники.

Название новой пластинке, по различным сообщениям, «Abba Voyage» и релиз намечен на 5 ноября. Явно намек на тур? В планах у Аббы 2021 года разлива — серия выступлений, но увы, не живьём, а в духе нынешнего тренда — в виртуальной реальности. Однако дело не в коронавирусных ограничениях. Это будут настоящие концерты на сцене с музыкантами, а вот сами участники Аббы будут представлены голограммами. Их молодые «копии» будут двигаться при помощи специальных сенсоров, которые фиксировали движения уже постаревших участников ABBA.

На фото участники Аббы в футуристичных костюмах с сенсорами, которые использовались для подготовки к виртуальному туру.

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