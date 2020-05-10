Литтл Ричард, отец-основатель рока, умер в возрасте 87 лет

Литтл Ричард (Little Richard), отец-основатель рок-н-ролла, автор знаменитого запева «wop bob alu bob a wop bam boom», яркая одежда и живая мимика которого олицетворяли дух и звучание этого искусства, умер в субботу, 9 мая 2020 г. Ему было 87 лет. Сын музыканта, Дэнни Джонс Пенниман, подтвердил смерть пионера рока в Rolling Stone. Причиной смерти стал рак кости, по словам адвоката музыканта, Билла Собела.

Начиная с «Тутти Фрутти» в 1956 году, Литл Ричард создал серию ярких хитов — «Long Tall Sally» и «Rip It Up» в том же году, «Lucille» в 1957-м и «Good Golly Miss Molly» в 1958 году. Хотя Литл Ричард никогда больше не попадал в Топ-10 после 1958 года, его влияние было огромным. The Beatles записали несколько его песен, в том числе «Long Tall Sally», и пение Пола Маккартни на этих треках, и собственное битловское «I’m Down» — дань уважения Литтл Ричарду. Его песни стали частью канона рок-н-ролла, который на протяжении десятилетий питал всех — от Everly Brothers, Kinks и Creedence Clearwater Revival до Элвиса Костелло и Scorpions. «Элвис популяризировал [рок-н-ролл], Чак Берри был рассказчиком. Ричард стал архетипом, образцом» — написал актёр и музыкант Стивен Ван Зандт после новости о смерти музыканта.

Таким образом, уже шесть главных кумиров рок-н-ролла ушли.

Бадди Холли {1936 · 1959},

Элвис {1935 · 1977},

Билл Хейли (1925 · 1981}

Чак Берри {1926 · 2017},

Фэтс Домино {1928 · 2017},

Литтл Ричард {1932 · 2020}.

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